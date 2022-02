Stralsund: „Den 6er im Lotto“ mit einem Job bei der Rentenversicherung

Stralsund

In ihrer Vergangenheit haben sie Bäckereifilialen geleitet, waren im Bankwesen beschäftigt oder Inhaberin einer Boutique. Heute jonglieren sie mit den Zahlen, die für unsere Zukunft von Bedeutung sind – bei einem der größten Stralsunder Arbeitgeber. Ricarda Wiedbusch, Bettina Kammel und Yvonne Richter gehören zu den neueren Mitarbeiterinnen der Rentenversicherung. 150 neue Kollegen wurde hier bei der letzten großen Einstellungsoffensive ab Herbst 2020 begrüßt und intensiv geschult.

Von der Bäckerei in die Behörde

Ricarda Wiedbusch hat einst Bäckereifilialen auf der Insel Rügen geleitet. „Ich hatte genug von den Arbeitsbedingungen in der freien Marktwirtschaft und habe mich nach Normalität gesehnt – nach Arbeitszeiten von Montag bis Freitag“, sagt die heute 47-Jährige aus Garz. Eigentlich hatte sie sich schon darum bemüht, eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Rentenversicherung beginnen zu dürfen, als sie von der Möglichkeit für Seiteneinsteiger erfuhr.

Sie hatte Glück und konnte mit der einjährigen Weiterbildung – bestehend aus theoretischen und praktischen Blöcken – starten. „Diese Ausbildung war auch kein Spaziergang, aber es hat Spaß gemacht. Allerdings habe ich auch Glück gehabt, in ein super Team zu kommen. Denn auch bei den Kollegen kann man eine Menge Wissen abrufen“, so Ricarda Wiedbusch.

Bettina Kammel stimmt dem zu. „Es ist sehr arbeitsintensiv, man muss viel lernen. Und letztendlich gibt es keinen 0815-Fall“, erklärt die 48-Jährige, warum die theoretischen Schulungen allein noch lange nicht das umfängliche Wissen vermitteln können und die „alten Hasen“ unter den Kollegen stets eine wichtige Stütze sind. Bevor sie vor einigen Jahren nach Parow zog, war sie 21 Jahre lang in Frankfurt am Main in einer Bank tätig. Die Liebe zur Küste zog sie hier her – jedoch ohne Job.

Als die Rentenversicherung im Jahr 2019 Registraturkräfte suchte, gelang ihr der Einstieg in die Rentenversicherung. Im Zuge der großen Einstellungsoffensive 2020 konnten sich dann gleichzeitig mit den neuen Mitarbeitern auch jene Kollegen zum Bearbeiter weiterbilden, die bisher beispielsweise als Registraturkraft gearbeitet haben.

Geburten, Versorgungsausgleich, Hinterbliebenenrenten

„Dadurch, dass dank der Digitalisierung kaum noch Akten im Umlauf sind, werden auch solche Zuarbeiten der Registraturkräfte wesentlich weniger gebraucht“, erklärt Yvonne Richter den Schulungsbedarf der internen Mitarbeiter. Stattdessen nahm mit der Grundrente der Bedarf an Bearbeitern zu. Auch die 46-Jährige hat den Einstieg als externe Kraft geschafft.

Dafür hat sie die tägliche Anfahrt von Rostock gerne in Kauf genommen. Hier hat sie zuvor ihre eigene Boutique geführt. Heute führt sie, wie ihre Kolleginnen, die Rentenkonten der Versicherten, vermerkt hier wichtige Änderungen, wie die Geburten von Kindern, Scheidungen, um den damit verbundenen Versorgungsausgleich zu sichern, und berechnet letztendlich daraus irgendwann die Renten. Und täglich beantworten sie die vielen Anfragen der Versicherten.

„Es ist der 6er im Lotto mit Zusatzzahl“, sagt Bettina Kammel trotz aller neuen Lerninhalte heute über ihre neue berufliche Tätigkeit. Eine Aussage, der die beiden Kolleginnen nur zu gerne voll zustimmen. „Man hat immer noch das Gefühl, dass man noch lange nicht alles weiß. Aber ich habe es nicht bereut“, sagt auch Yvonne Richter. Auf viele knifflige Fälle kann schließlich selbst die beste Ausbildung nicht vorbereiten. Dort hilft nur Erfahrung. „Es ist manchmal ein bisschen wie Detektiv zu spielen und herauszufinden, warum ist dort eine Lücke im Rentenkonto“, erklärt die Rostockerin.

Flexible Arbeitszeiten und beste Aufstiegschancen

Was für viele andere nicht nachvollziehbar scheint: „Das Rentenrecht finde ich unglaublich spannend“, meint Bettina Kammel. Dabei haben die neuen Mitarbeiterinnen hier aber auch noch einen sicheren Arbeitsplatz mit gutem Verdienst und auch Aufstiegschancen gefunden.

Alle drei Damen loben jedoch auch ihr Team, das sie gut aufgenommen und stets unterstützt hat. „Die Leute freuen sich, dass wir ihnen zur Seite stehen“, meint Yvonne Richter. „Und wir haben ja auch den Ehrgeiz, unserem Team eine Unterstützung zu sein“, so Bettina Kammel.

Neben dem Zusammenhalt im Team bietet die Rentenversicherung mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Arbeitsplätzen weitere angenehme Rahmenbedingungen, die sie zum familienfreundlichen Arbeitgeber machen. Wer im Haus arbeitet, freut sich über die Annehmlichkeiten einer Tiefgarage oder der hausinternen Kantine, bei der für die ernährungsbewussten Besucher hinter den angebotenen Gerichten stets auch die Kalorienangabe vermerkt ist.

Von Wenke Büssow-Krämer