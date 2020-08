Stralsunder haben dem verstorbenen Obdachlosen Vladimir K. am Freitag ein Denkmal gesetzt. Eine bunte Gedenk-Gitarre soll am Frankenteich an seinen tragischen Tod aus dem Winter 2018 erinnern.

Die Kletterer und Baumpfleger Korbinian Vohs (31) bringt am Stralsunder Frankenteich eine bunte Gitarre an einem Baum an. Sie soll als Denkmal an den verbrannten Straßenmusiker Vladimir K. erinnern. Quelle: Kay Steinke