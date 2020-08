Stralsund

Der Termin für die Gedenkveranstaltung für den in Stralsund verbrannten Straßenmusiker steht jetzt fest. Initiatorin Petra Frings und die Künstlerin Simone Distelkamp werden mit ihrer künstlerischen Installation am Freitag beginnen. Gegen 18 Uhr wird ein professioneller Kletterer die „Gedenk-Gitarre für Vladimir“ an einem Baum anbringen, der in der Nähe vom Unglücksort steht.

Zwischen Parkhaus „Am Neuen Markt“ und dem Frankenteich war der Obdachlose Vladimir K. im Februar 2018 verbrannt.

Frings fand Kletterer über die OZ

„Der Baum ist kein Problem“, sagt Frings, die den engagierten Kletterer über die OSTSEE-ZEITUNG gesucht und gefunden hat. Kletterer Vincenz Kurze hat den Ort bereits besichtigt und ist selbst in Stralsund kein Unbekannter. Der junge Künstler hat sich selbst zum Ziel gesetzt, die Villa Kalkbrennerei in eine zeitgenössische soziale Plastik für die Hansestadt Stralsund zu verwandeln. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell einen Kletterer finden“, sagt Frings. Am Ende hätten sich gleich vier Kletterer bei ihr gemeldet, dreien hätte sie jedoch absagen müssen.

„Egal ob Stralsund oder Greifswald, jeder ist herzlich eingeladen“, sagt Frings. „Falls jemand auf der Gitarre zur Kletteraktion einen Abba-Song spielen möchte, wäre das klasse.“

Von Kay Steinke