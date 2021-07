Stralsund

Als Ende Januar zwischen Rathaus und Nikolaikirche etwa 50 faustgroße Steine und Putz auf die Erde krachten, war schnell klar: Das waren Teile der westlichen Fassade des Südturms, die hier abstürzten. Und noch während der Bereich abgesperrt wurde, damit kein Fußgänger durch herabfallende Stücke verletzt wird, schwante der Kirchengemeinde nichts Gutes (die OZ berichtete).

Doch dass die Schäden jetzt ein so großes Ausmaß haben, schockte dann doch alle. Nach der Begutachtung durch fachkundige und erfahrene Kletterer vom Alpdienst aus Ahrenshagen stand fest: Beide Türme von St. Nikolai müssen saniert werden. Kostenpunkt: 6,4 Millionen Euro. Allein der 1. Bauabschnitt mit dem besonders stark betroffenen Westteil des Südturms schlägt mit 905 000 Euro zu Buche.

Kirchengemeinde kann Projekt nicht stemmen

Geld, das die Kirchengemeinde nicht mal eben so auf dem Konto hat. Schon gar nicht in Corona-Zeiten, wo viele Einnahmen durch Touristen oder Konzerte weggebrochen sind. Außerdem hatte die Gemeinde gerade erst die drei Millionen Euro teure und fast zehn Jahre dauernde Sanierung des Kupferdachs abgeschlossen und wollte nun für einen neuen Fußboden in der Kirche sparen. Und dann ist da noch der Brandschutz, der mit der Feuerwehr abgeklärt werden muss, damit kein zweites Notre Dame lauert. „2023 steht zudem die geplante Generalüberholung der Buchholzorgel für 60 000 Euro im Investitionsplan“, zählt Pastor Albrecht Mantei auf.

Von der Südwest-Ecke des Südturms der Nikolaikirche sind die Brocken auf den Gehweg gefallen. Quelle: Ines Sommer

Viele finanzielle Herausforderungen

Finanzielle Herausforderungen gibt es also reichlich, die dringende Sanierung der denkmalgeschützten Doppeltürme bringt da zusätzlich Druck. „Der Förderverein der Nikolaikirche hat jetzt schon mal die 12 000 Euro für die Sofortmaßnahmen bezahlt. Die Kletterer haben nämlich nicht nur fotografiert und dokumentiert, sondern auch loses Material entfernt“, so Vereinsvorsitzender Hanns-Peter Neumann, auch ehemaliger Pastor von St. Nikolai. Andererseits musste die Absperrung sicher gemacht werden. Denn für die nächsten zwei Jahre wird sie wohl stehen bleiben müssen. Bei all den Hiobsbotschaften gibt es doch auch eine gute Nachricht: Die Türme stehen sicher, die Statik wurde überprüft und für gut befunden, so die Aussage der Kirchengemeinde.

Schäden am Südturm, aufgenommen von den Kletterern. Quelle: Alpdienst Ahrenshagen

900 000 Euro müssen her

Sie steht nun also vor der großen Aufgabe, 900 000 Euro zu besorgen. 450000 Euro werden schon mal übers Bundesministerium für Kultur und Medien in Aussicht gestellt, eine Förderung, die über das Land fließt. 150000 Euro erhofft man sich vom Land, 75 000 Euro vom Kirchenkreis. Diese und weitere Förderanträge sollen jetzt rausgehen, damit Stralsund noch 2022 berücksichtigt werden kann.

Eigenanteil von 150 000 macht Sorgen

Und dennoch: Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von 150 000 Euro auf den Tisch legen. 55 000 Euro steuert die Kirchengemeinde bei. 100 000 Euro übernimmt der Förderverein, der über 600 Mitglieder in ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den USA hat. Bei allem Optimismus und Hoffen auf Zusagen: Ganz rational betrachtet, fehlen 450000 Euro. „Wir hoffen natürlich auf Unterstützer, die jetzt nach den Medienberichten auf uns aufmerksam werden“, gesteht Johannes Pilgrim, der sich in der Nikolai-Gemeinde um die Pressearbeit kümmert.

Südturm: Simples Schadensbild – schlimme Wirkung Die Nikolaikirche ist die älteste der drei Stadtkirchen in Stralsund, sie wurde in ihrer jetzigen Form ab 1270 gebaut. Sie hat zwei Türme, der südliche ist bis zu einer Höhe von 56 Metern mit Backstein gemauert. Die Gesamtlänge beträgt etwa 100 Meter. Der Eingang Westportal ist bis auf Weiteres gesperrt, weil sich aus dem Turm Stein- und Putzstücke lösten. Wie kann das passieren? Herausgewaschene Fugen lassen zunehmend Wasser in die Backsteine eindringen, das bei Frost ein Sprengen der Steine zur Folge hat. Durch die offenen Fugen gelangt auch Saatgut, das Wurzelwerk richtet ebenso große Schäden an Back- und Natursteinen an. „Ein relativ simples Schadensbild mit schlimmer Wirkung“, erklärt Pastor Albrecht Mantei. Das ausgerechnet die Südwest-Ecke des Südturms so stark von den Schäden betroffen ist, liegt auch an der starken Sonnenstrahlung. Auch die Eisenteile, die so genannten Anker, die alles halten, sind stark korrodiert. Und später müsste auch der barocke Helm unter die Lupe genommen werden. Dennoch, der 3,50 bis 5 Meter dicke Turm steht sicher. Jahrhunderte hatte das einst in bester Qualität errichtete Bauwerk gehalten, jetzt seien Schäden verständlich. „Außerdem haben Nazi-Zeit und DDR-Ära den Kirchenbauten stark zugesetzt“, spielt Johannes Pilgrim von der Kirchengemeinde auf die in dieser Zeit oft fehlenden Erhaltungsmaßnahmen an. Bis auf eine Ausnahme: In den 70er-Jahren wurde das Dach repariert. Der Förderverein St. Nikolai zählt 600 Mitglieder in ganz Deutschland, aber auch in der Schweiz, Frankreich und in den USA. Er wurde 1991 gegründet und unterstützt nicht nur die Turmsanierung. Er hat in den letzten Jahren viel Geld bewegt. „Wir haben eine große Summe für die Buchholz-Orgel gegeben, den Schlüter-Altar haben wir komplett finanziert. Und auch für die Dachsanierung haben wir 420 000 Euro gesammelt“, gibt Hanns-Peter Neumann einen Überblick. Der Vereinsvorsitzende verrät schon mal, dass man auch für die Turmsanierung eine besondere Aktion plane, um viel Geld, am liebsten 500000 Euro, zu sammeln. Da die Fugen Probleme machen, könnte vielleicht eine musikalische Fuge – also die Verbindung von Architektur und Musik – helfen. Mehr lässt er sich aber noch nicht entlocken. Ihre Spende ist ebenfalls herzlich willkommen: Hier die Konto-Daten des Fördervereins St. Nikolai zu Stralsund: Sparkasse Vorpommern IBAN DE47 1505 0500 0100 0772 34; BIC: NOLADE21 GRW.

Unterstützung bekommt die Gemeinde auch von der Stadt, allerdings eher weniger mit Barem. „Das ist auch zu verstehen. Erstens sieht es in der Kasse ja auch nicht gerade gut aus. Und zweitens greift uns die Stadt bei unserem anderen großen Projekt schon unter die Arme“, sagt der Pastor und spielt damit auf das neue Gemeindezentrum in Knieper West an. Und das soll, unabhängig von der Turmsanierung, ganz normal weiterlaufen.

500 bis 800 Gäste am Tag

Das zähe Ringen um Fördermittel und Spenden und der damit noch nicht feststehende Baubeginn bedeutet auf der anderen Seite: Das Westportal der Nikolaikirche bleibt vorläufig geschlossen. „Die Touristen, wir haben immer zwischen 500 und 800 am Tag, stehen im Rathausdurchgang und möchten von dort gern in die Kirche rein“, hat Annette Huth beobachtet. So wie einst die Ratsherren der Bürgerschaft, die den Einmarsch übers prunkvolle Westportal unter der Orgelempore hindurch zelebrierten und damit auch gern ihren Reichtum zur Schau stellten.

Die Schäden am Südturm der Stralsunder Nikolaikirche sind gewaltig. Quelle: Alpdienst

Zum Welterbe-Geburtstag Kirche mit Bauzaun

Die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit findet die jetzige Sperrung auch schade für die Brautpaare, die sonst immer durchs Portal schreiten. Und auch die Konzertbesucher müssen bis auf Weiteres den Eingang über den Alten Markt nehmen. Und noch etwas schmerzt: „2022 feiern wir 20 Jahre Welterbe. Und ausgerechnet das Zentrum mit Rathaus, Markt und Kirche ist jetzt betroffen, kann nicht komplett strahlen“, bedauert Annette Huth.

Blick auf den Südturm der Nikolaikirche. Quelle: Alpdienst

Wie lange müssen Stralsunder und Gäste mit diesen Einschränkungen leben? „Das hängt ganz davon ab, wie schnell wir an Fördermittel und Sponsoren rankommen“, sagt Architekt Burkhardt Eriksson und schiebt hinterher: „Ich hoffe, dass wir 2022 einrüsten können. Und dann rechnen wir mit anderthalb Jahren Bauzeit.“

Ausgespülter Putz, Wurzeln, die Schäden anrichten. Beide Türme der Nikolaikirche in Stralsund haben gelitten und müssen denkmalgerecht saniert werden. Kosten insgesamt: Sechs Millionen Euro, allein für den ersten Abschnitt sind über 900 000 Euro fällig. Quelle: Alpdienst

Apropos einrüsten. Ist das passiert, könnte man vielleicht den einzigartigen Westeingang der Kirche wieder öffnen, weil dann trotz Bauarbeiten alles vor herabstürzenden Steinen gesichert wäre. Bis dahin bleibt die Sperrung durch Bauzäune, an denen per QR-Code übrigens auch auf die Ursache hingewiesen werden soll. Derweil hat sich die Natur in Form von Rasen das Pflasterstein-Areal schon längst zurück erobert.

Von Ines Sommer