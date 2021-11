Stralsund

Das Projekt „Theater im Quartier“ des Kreisdiakonischen Werks (KDW) in Stralsund kann sich über großzügige Unterstützung der Deutschen Fernsehlotterie freuen: 213 000 Euro bekommt das Projekt um den Theaterpädagogen und Regisseur Gerd Franz Triebenecker. „Das Quartiersprojekt begeistert Menschen aller Generationen und sozialen Milieus für Theaterarbeit und das Miteinander in der Nachbarschaft“, heißt es dazu lobend vonseiten der Lotterie.

„Zu unserem Projekt kommen Menschen aus den Quartieren, die sonst nicht im Scheinwerferlicht des Lebens stehen“, formuliert Triebenecker. „Diese Menschen glauben oft nicht an sich, da sie von anderen, der Gesellschaft oder auch sich selbst enttäuscht sind. Sie lernen über sich selbst zu staunen, weil sie Dinge machen, die sie nicht für möglich hielten und in der Lage sind, damit andere Menschen zu beglücken.“

Fast zwei Millionen Zuschauer im TV

Auch wenn bei Aufführungen wegen Corona zurzeit im Gustav-Adolf-Saal der Jakobikirche keine 30 Zuschauer sitzen, ist das Theaterprojekt nun einem Millionenpublikum bekannt. Denn die ARD stellte das Projekt in einem kurzen Fernsehbeitrag am Sonntag vor. Die Einschaltquote lag bei dem Programmpunkt um 17.58 Uhr bei 1,83 Millionen Zuschauern. Das Geld aus der Lotterie wird drei Jahre lang für Personalkosten verwendet. Konkret bedeutet das: eine halbe Stelle für Triebenecker und eine halbe für eine Sozialpädagogin.

Das Theater im Quartier will Begegnungen zwischen Menschen aller Generationen und sozialen Milieus ermöglichen. Die klassische Inklusionsarbeit soll mithilfe der Theaterarbeit erweitert werden. Unabhängig von Alter, Herkunft und vorhandener Theatererfahrung können dabei Menschen Werke basierend auf ihren eigenen Lebenswirklichkeiten mitgestalten. Auf diese Weise stellen die Geschichten auf der Bühne die Geschichten der Spielenden dar. „Ich hatte einen Burn-out und war in Psychotherapie“, sagt Holger, einer der Schauspieler vom Theater im Quartier im TV-Beitrag. „Durch das Theaterprojekt bin ich zu einem anderen Menschen geworden.“

Zwei Milliarden Euro für den guten Zweck Dank ihrer Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute eigenen Angaben nach einen karitativen Zweckertrag von über zwei Milliarden Euro. Damit konnte die traditionsreiche Soziallotterie über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9600 Projekte fördern. Im Jahr 2020 wurden insgesamt rund 42,4 Millionen Euro an 315 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung soll so ein besseres Leben ermöglicht werden. Das Ziel der geförderten Projekte: das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.

Die treibende Kraft dahinter, Gerd Franz Triebenecker, ist eine Größe in der hiesigen Theaterlandschaft. In der Tagesklinik des Krankenhauses West betreut er eine Theatergruppe, außerdem arbeitet er mit dem Ensemble „Die Eckigen“, deren Laienschauspieler verschiedene Formen geistiger und körperlicher Handicaps haben. „Bei Theater im Quartier spielen wir mit Ensembles, die in den Stadtteilen gebildet werden. In den Stücken geht es um Probleme des gesellschaftlichen Lebens“, erzählt er.

„Der Fischer und seine Frau“ wird im Gustav-Adolf-Saal der Kulturkirche St. Jakobi vor Schulkindern aufgeführt. Quelle: Deutsche Fernsehlotterie

Unter normalen Bedingungen würden drei Stücke mit drei Ensembles pro Jahr erarbeitet. Zurzeit seien zwei Inszenierungen im Programm. Bei „Der Fischer und seine Frau“ geht es um Ökologie und Müll im Meer. Ein weiteres Stück zur Anti-Gewaltwoche in Stralsund. Die Aufführungen sind oft nicht öffentlich, sondern werden beispielsweise vor Schulklassen aufgeführt.

