Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft. Und so gehört Elisa Raus in diesen Tagen zu jenen, die in der Alten Brauerei an der Greifswalder Chaussee die 4. Deutsche Meisterschaft der Hobby-Brauer am 12. September mit vorbereiten.

Sie kann ein Bier meisterhaft genießen

„Die Arbeit daran geht im Prinzip schon immer dann los, wenn der Meister gekürt ist“, sagt die 29-Jährige, die im Störtebeker Brauquartier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Doch sie redet nicht nur wegen ihres Jobs gerne über das Bier ihrer Brauerei, sie trinkt es auch – und kann das gewissermaßen meisterhaft genießen.

Gegen 80 Konkurrenten durchgesetzt

Denn Elisa Raus ist amtierende Weltmeisterin der Biersommeliers. Als erste Frau überhaupt hatte sie sich im September 2019 im italienischen Rimini bei den alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaften gegen 80 Konkurrenten durchgesetzt.

