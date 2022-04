Stralsund: Die familienfreundlichsten Firmen der Hansestadt 2021 – und was sie Besonderes bieten

Stralsund

Die gute Vereinbarkeit von Job und Familie wird immer stärker zum Erfolgsfaktor für Unternehmen. Für die Bemühungen um die Familienfreundlichkeit wurden für das Jahr 2021 Anfang April nun acht Stralsunder Unternehmen ausgezeichnet. Dafür hat das „Lokale Bündnis für Familie“ mit Experten die Anwärter genau unter die Lupe genommen.

Seit 2010 hat das Bündnis 36 Unternehmen zertifiziert. 17 hätten 2021 die Chance für eine Rezertifizierung gehabt, acht haben sich dem Verfahren gestellt – und erneut gepunktet. Eine Unternehmenskultur, die gezielt auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben ausgerichtet ist, hätten laut Henry Nahlik (Bündnis für Familie, Niederlassungsleiter AOK Stralsund) alle rezertifizierten Firmen fest in der eigenen Philosophie verankert. Neben leistungsgerechter Bezahlung seien familienunterstützende Angebote wie Kinderbetreuung, Elternförderung und Beratungsangebote heutzutage ausschlaggebend, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Eine besondere Rolle nehmen in allen Firmen die Chefs ein. „Wer selbst Angebote mitmacht, holt auch die Mitarbeiter ab“, so Nahlik, der hervorhebt, dass das „Leitbild am besten zusammen mit den Beschäftigten entwickelt wird.“

„Geld allein macht nicht glücklich“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: HANSESTADT STRALSUND

„Geld allein macht nicht glücklich“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), der als Schirmherr zusammen mit Maria Quintana Schmidt, Vizepräsidentin der Bürgerschaft, die Auszeichnungen vornahm. „Arbeit, Familie und Freizeit sind in Stralsund keine getrennten Lebenswelten“, sagt Badrow. Er freut sich, dass seit 2010 zahlreiche Unternehmen für Familienfreundlichkeit sensibilisiert wurden – und hofft nun auf weitere Nachahmer.

1. Barmer Bezirksgeschäftsstelle Stralsundzählt zu den kleinsten zertifizierten Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten. Bei der Barmer ist es auch für Führungskräfte möglich in Teilzeit zu arbeiten. Am Stralsunder Standort gibt es sogar ein Eltern-Kind-Arbeitszimmer. Die Beschäftigten können sich zudem über Sonderzahlungen, Freistellungen bei Geburten, Hochzeiten, Pflege- und Todesfällen in der Familie freuen. Hinzu kommen betriebliche Altersvorsorge, zinslose Kredite, Bike-Leasing und ein eigenes Mitarbeiterportal.

2. Die Firma Böttcher Elektrozeigt, dass auch Handwerksbetriebe familienfreundlich sein können. Innerhalb von drei Jahren wurde die Belegschaft mehr als verdoppelt, auf heute rund 40 Mitarbeiter. Trotzdem beschränkt sich die Firma auf Vorpommern-Rügen. Entfernte Montageaufträge werden nur in Abstimmung mit der Belegschaft gemacht. Was Böttcher zudem auszeichnet: Es gibt kostenlose Getränke für die Mitarbeiter. Bei Bedarf werden private Terminvereinbarungen, zum Beispiel mit Ärzten vom Büro aus organisiert, Auszubildende werden von zu Hause abgeholt und heimgefahren. Sogar bei der Wohnungssuche wird unterstützt und bei Bedarf werden Kinderbetreuungszuschüsse gezahlt.

3. Hanse Treuhand Steuerberatungsgesellschaft hat sich in der 30-jährigen Firmengeschichte den Ruf als innovatives und familienfreundliches Unternehmen erarbeitet. In den Büros gibt es mittlerweile sogar Spielzeug für die Kinder der Angestellten. „Es sind schon paradiesische Zustände hier“, ordnete OB Badrow ein. Nicht ohne Grund. Für die Mitarbeiter gibt es freie Pausenregelung und individuelle Arbeitszeitgestaltung unter Berücksichtigung der persönlichen Situation, zum Beispiel Busfahrzeiten und Kitaschließzeiten, bezahlte Sonderurlaube bei Umzug, Hochzeit, Geburt und Freistellung bei Geburtstagen der eigenen Kinder bis 14 Jahre. Hinzu kommen Gutscheine bei Einschulung und Jugendweihe, Unterstützung und Vermittlung bei Pflegefällen in der Familie, Weiterbildungsangebote auch während längerer Abwesenheiten (z. B. in Eltern- oder Pflegezeit). Bei der Hanse Treuhand gibt es sogar eine interne Ansprechpartnerin für die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben.

4. Die Stralsunder Gotsch GmbHzeigt, dass auch Montage und Familienfreundlichkeit zusammen funktionieren können. Der 1998 gegründete Heizungs-/Sanitär-Betrieb beschäftigt mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter, ein Teil davon pendelt regelmäßig ins schleswig-holsteinische Kappeln. Die Mitarbeiter genießen hier einen gesicherten Jahresurlaub von drei Wochen am Stück. Der Bedarf der individuellen Familienunterstützung wird gemeinsam mit der Geschäftsführung ermittelt. Der Handwerkerbetrieb greift den Beschäftigten unter anderem bei Hausbau oder Umbau unter die Arme, zum Beispiel mit der Bereitstellung der Geräte und des Fuhrparks.

IB-Geschäftsführer Martin Pollmann (rechts) nimmt die Urkunde für die Rezertifizierung entgegen. Mit auf dem Bild: Experte Henry Nahlik (AOK, Bündnis für Familie) und Maria Quintana Schmidt (Linke, Vizepräsidentin der Stralsunder Bürgerschaft). Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

5. Als eines der größeren Unternehmen wurde der Internationale Bund Vorpommern (IB) rezertifiziert. Nach mehr als 30 Jahren am Markt arbeiten hier über 400 Mitarbeiter. Hauptsächlich in den Bereichen, Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, in Kitas und im Küchenbetrieb. Bei IB gibt es sogar eine „Muttischicht“, die sich direkt an den Bedürfnissen junger Eltern orientiert. IB zahlt seinen Beschäftigten ein verlängertes Krankengeld ab 5-jähriger Betriebszugehörigkeit, die Beiträge für eine Lebensversicherung, im Sterbefall das Gehalt für weitere drei Monate, alle Sportbeiträge, zum Beispiel die Startgebühr für den Rügenbrückenlauf. Jeden Sommer gibt es ein großes Familienfest im Bürgergarten. Während der Pandemie wurden zusätzliche Essenausgabestellen eingerichtet, hier konnten Eltern im Lockdown Essen für ihre Kinder abholen. Ebenfalls beeindruckend: Ein bundesweites Benefizprogramm – für nur 100 Euro pro Woche können Mitarbeiterkinder an Sommer- und Wintercamps teilnehmen.

6. Die Awo Soziale Dienste Vorpommerngehört mit ihren 395 Beschäftigten zu den größeren Arbeitgebern am Sund. Das Aufgabengebiet konzentriert sich auf die soziale Arbeit. Was die Awo den Mitarbeitern bietet: kurzfristige Anpassung der Arbeitszeiten an familiäre Situationen, die Möglichkeit für Sonderurlaub oder auch unbefristete Freistellungen. Zudem setzt man auf unterschiedliche Instrumente wie Eingliederungsmanagement, Jahresarbeitszeitkonten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Erhalt der Arbeitskraft, und zwar mit einem Gesundheitsmanagement mit Zuschüssen für Kurse der Krankenkassen, mit Gesundheitstagen und Erholungsbeihilfen.

7. Als größter Arbeitgeber mit rund 1600 Beschäftigten wurde das Helios-Hanseklinikum Stralsund ausgezeichnet. Mit einer Kapazität von etwa 1000 Betten ist das Haus medizinischer Schwerpunktversorger für die gesamte Region Vorpommern-Rügen. Der Konzern bietet den Mitarbeiter ein Rundumpaket mit den unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen. Dienst- und Urlaubspläne werden langfristig erstellt und an familiäre Bedürfnisse angepasst. Besondere Schmankerl sind die Altersvorsorge und seit September das Leasing von E-Bikes und Fahrrädern. Künftig soll das betriebliche Gesundheitsmanagement verstärkt werden, insbesondere die Thematik psychische Gesundheit der Mitarbeiter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

8. Bei der Rehaform GmbH & Co. KG wurde das Leitbild zusammen mit den rund 240 Beschäftigten erarbeitet. Familienfreundlichkeit ist hier gelebter Alltag. Darüber hinaus wird bei der Bewältigung besonderer familiärer Situation geholfen, zum Beispiel bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder Angehörige, die Pflege benötigen. Mit der Bezuschussung von Mitgliedschaften in Fitnessstudios und Sportvereinen, Massageangeboten während der Arbeitszeit, der Beratung in Ernährungs- und Gesundheitsfragen oder der gemeinsamen Teilnahme an Sportveranstaltungen bei Übernahme der Startgebühren wird Gesundheitsförderung großgeschrieben. Man hat aber auch in Zukunft viel vor: So sind ein Kinderspielplatz, die Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder ein Eltern-Kind-Büro in Planung.

Von Kay Steinke