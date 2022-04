Stralsund: Diebe bohren Transporter- und Pkw-Tanks an und stehlen Sprit

Stralsund

Beim Kraftstoffdiebstahl schrecken Täter in Vorpommern auch nicht davor zurück, Tanks von kleineren Fahrzeugen anzubohren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund sagte, gab es drei solcher Fälle innerhalb weniger Tage in der Region Stralsund. Dabei sei der Schaden an den Tanks fast immer deutlich größer als der Wert des gestohlenen Treibstoffs. So könne ein Tank mehrere Hundert Euro kosten.

So wurden am Wochenende in Stralsund zwei Transporter eines Fahrers aus Berlin und einer Fahrerin aus Stralsund auf diese Weise beschädigt und fast leergepumpt. Zuvor war das Gleiche einem Autofahrer passiert. Dieser habe anfangs noch angenommen, dass er einen technischen Defekt am Fahrzeug hat. Beim Tanken an einer Tankstelle habe sich das gebohrte Leck an der Unterseite im Tank aber gezeigt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Verdächtige beim Bohren gesehen haben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831/28900 oder der Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.

Von cab