Stralsund

Hängt es mit der Jahreszeit zusammen? Im Herbst wird es früher dunkel. Das verschafft Kriminellen einen Vorteil, weil sie schwerer zu erkennen sind. In den vergangenen Tagen häufen sich die Polizeimeldungen, bei denen es um Diebstahl in Stralsund geht. Zwei davon wurden aufgeklärt. Ein Überblick:

Stralsund gilt bereits als Schwerpunkt, was den Diebstahl von Wohnmobilen angeht. Vor rund einer Woche wurden wieder zwei gestohlen. Am 5. Oktober traf es einen Touristen (Schaden: 60 000 Euro), am 6. Oktober bemerkten Einheimische, dass sie bestohlen wurden (Schaden: 50 000 Euro). Von beiden Fahrzeugen fehlt – wie auch von den anderen vorher – bislang jede Spur.

Restaurant erhält Tresor zurück

Am 7. Oktober brach ein 46-Jähriger in ein Restaurant in der Altstadt ein, entwendete einen Tresor mit den Einnahmen in vierstelliger Höhe und wurde dabei gesehen. Dank der Zeugenhinweise konnte die Polizei den Stralsunder stellen. Der geständige Mann führte die Beamten zu dem Tresor, den er versteckt hatte, nachdem er ihn nicht öffnen konnte. Das Diebesgut dem Eigentümer zurückgegeben. Gegen den Täter wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Einbruch und Diebstahl wurden in den vergangenen Tagen auch im Stralsunder Kleingartenverein „Zur Linde“ in Grünhufe festgestellt. Täter drangen gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entwendeten elektronische Geräte. Gesamtschaden: 200 Euro. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in den Lauben zu lassen, Fenster, Türen und Dachluken zu sichern und Kisten, Leitern und Mülltonnen, die als Steighilfe dienen könnten, wegzuschließen. Auch sollten keine Schlüssel in Blumentöpfen oder unter Fußmatten liegen.

29-Jähriger wurde bereits wegen einer anderen Sache gesucht

Am Mittwoch schnappte die Polizei einen 29-Jährigen nach einem versuchten Ladendiebstahl. Er und ein 41-Jährigen wollten in einem Juweliergeschäft eine Goldkette stehlen, was eine Mitarbeiterin beobachtete. Sie legten die Kette zurück und flüchteten. Die Polizei stellte sie später. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Der Gesuchte konnte die offene Geldsumme seiner Ersatzfreiheitsstrafe begleichen und blieb auf freiem Fuß.

Um für mehr Schutz zu sorgen, veranstaltet die Polizei am Sonntag, 31. Oktober, von 9 bis 15 Uhr in ihrer Beratungsstelle, Frankendamm 21, einen „Tag des Einbruchschutzes“. Persönliche Termine können auch zu anderen Zeiten vereinbart werden: 03831 / 245 238.

Von OZ