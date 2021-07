Stralsund

22 Babys haben in der vergangenen Woche (19. bis 25. Juli 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Einige von ihnen sollen an dieser Stelle vorgestellt werden.

Den Anfang machte am 19. Juli um 12.25 Uhr Oskar Jörn Venz aus Sassnitz. Bei seiner Geburt wog er 4030 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Ein paar Stunden später um 14.40 Uhr kam auch Lamar Althussin zur Welt. Der kleine Mann aus Bergen war 52 Zentimeter groß und wog 3440 Gramm.

Viel Zuwachs für Stralsund

Am Dienstag, den 20. Juli um 3.33 Uhr wurde Lazaros Ntamotsidis aus Stralsund geboren. Er brachte 3560 Gramm bei einer Größe von 50 Zentimetern auf die Waage. Ebenfalls mitten in der Nacht gab Oscar Woitas seinen ersten Schrei ab. Um 5.50 Uhr kam er mit 3625 Gramm und 50 Zentimetern auf die Welt. Zu Hause ist er jetzt ebenfalls in der Hansestadt.

Am vergangenen Dienstagabend um 18.17 Uhr feiert nun auch Benno Frank Hinze seinen Geburtstag. Der kleine Zuwachs für Stralsund wog 3290 Gramm und maß 52 Zentimeter. Matti Haack erblickte am Mittwoch, den 21. Juli um 3.06 Uhr das Licht der Welt. Er wohnt jetzt mit seinen Eltern in Graz. Bei seiner Geburt wog er 3680 und war 52 Zentimeter groß.

Baby aus Berlin in der Hansestadt geboren

Auch ein Berliner ist in der vergangenen Woche in der Hansestadt geboren worden. Jonte Methner gab am Mittwoch um 23.11 Uhr seinen ersten Schrei ab. Er wog 3210 Gramm und maß 49 Zentimeter.

Das kleinste und leichteste Baby war Malea Lou Dörre, die am Donnerstag um 15.12 Uhr mit 2895 Gramm und 48 Zentimetern zur Welt kam. Sie wohnt mit ihren Eltern in Dranske. Am Tag darauf wurde die kleine Malia Griep geboren. Die Stralsunderin wog bei ihrer Geburt 3135 Gramm und maß 50 Zentimeter.

Nachwuchs für Baabe, Stralsund und Barth

Zuwachs gab es auch im Ostseebad Baabe. Ida Anna Zwinkmann ist seit Freitag um 14.20 Uhr gebürtige Insulanerin. Als sie zur Welt kam wog sie 4190 Gramm bei einer Größe von 53 Zentimetern.

Eine Geburt gab es am Samstag, den 24. Juli um 3.58 Uhr. Thea Ildiko Lindner erblickte zum ersten Mal das Licht der Welt und ist jetzt in Stralsund zu Hause. Sie wurde mit 4255 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern geboren. Ebenfalls Verstärkung in der Hansestadt gibt es von Hermine Schöpf. Die kleine Stralsunderin wurde Sonntagnacht um 4.52 Uhr geboren und wog 3195 Gramm und maß 49 Zentimeter.

Das vorletzte Baby kam am Sonntag um 13.26 Uhr zur Welt und heißt Charlie Andreas Roland Lamp. Er kommt aus Barth und wog 3470 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Von OZ