Stralsund

In der Woche vom 5. bis 11. Oktober sind im Stralsunder Helios Hanseklinikum 15 Mädchen und Jungen geboren worden. Neun von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Zum Auftakt gab es gleich Zwillinge. Pepe und Eik Schirm aus Stralsund erblickten am 5. Oktober um 15.06 und 15.07 Uhr das Licht der Welt. Sie waren 44 und 48 Zentimeter groß sowie 2275 und 2475 Gramm schwer. Mara Hardtke aus Klausdorf wurde am 6. Oktober um 0.02 Uhr geboren. Für sie wurden 52 Zentimeter und 3770 Gramm notiert. Ihr folgte am selben Tag um 12.26 Uhr Schahin Haj Hussein aus Stralsund mit 53 Zentimetern und 3680 Gramm.

Sonntagskind Hedi Marlene

Glenn Kunter aus Stralsund zauberte am 7. Oktober um 7.57 Uhr seinen Eltern ein Lächeln auf Gesicht. Er brachte bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 3425 Gramm auf die Waage. Malia Gracie Berndt aus Löbnitz strampelte sich am Tag darauf mit 50 Zentimetern und 3390 Gramm ins Leben. Am 8.Oktober um 12.08 Uhr holte die Hebamme Miro Tutus aus Stralsund auf die Welt. Für ihn wurden 53 Zentimeter und 3590 Gramm notiert. Den ersten Schrei ihres Lebens gab Lina Brose aus Stralsund am 9. Oktober um 20.40 Uhr von sich. Ihr wurden 48 Zentimeter und 2915 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Das Sonntagskind der Woche heißt Hedi Marlene Siegbrecht. Sie ist in Stralsund zuhause und wurde am 11. Oktober um 9.48 Uhr geboren.

Im Greifswalder Uni-Klinikum erblickte bereits am 4. Oktober um 10.51 Uhr Marie Möller aus Groß Kedingshagen das Licht der Welt. Sie war 54 Zentimeter groß und 3735 Gramm schwer. Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, der Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt