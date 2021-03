Stralsund

Was für ein Auftakt in den meteorologischen Frühling: Für die „Wetterfrösche“ beginnt der Lenz ja am 1. März. Für 17 Mütter und Väter in Vorpommern-Rügen war die erste Woche des Monats eine besonders aufregende und schöne. Sie haben Familienzuwachs bekommen, der sich im Helios Hanseklinikum Stralsund auf die Welt strampelte. In der Klinik wurden vom 1. bis 7. März 19 Babys geboren. Bei 17 frischgebackenen Eltern heißt das: Zweimal gab es Familienzuwachs gleich im Doppelpack mit Zwillingsgeburten.

Den Geburtenreigen eröffnete am 1. März Finn Marten Schmidt. Kurz nach 6.47 Uhr gab der Junge, der in Prohn zu Hause ist, den ersten Schrei seines Lebens im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums von sich. Die Eltern können sich über einen „Stammhalter“ freuen, der bei seiner Geburt 2215 Gramm wog und 44 Zentimeter groß war.

In Stralsund geboren und in der Hansestadt am Sund auch zu Hause ist Jari-Elio Range. Er trug sich am 2. des Monats ins Buch der Geburten des Hanseklinikums ein. Punkt 14.05 Uhr konnten sich die Eltern über die Ankunft ihres Sohnes freuen. Ein kleiner Wonneproppen, denn Jari-Elio brachte stolze 4020 Gramm auf die Waage und maß 53 Zentimeter bei seiner Geburt.

Drei Geburten am 3. des Monats

Zuwachs für Barth erblickte am 3. März um 13.17 Uhr mit der Geburt von Lina Joline Schielke in der Stralsunder Klinik das Licht der Welt. Das Mädchen ( 3215 g, 49 cm) ist in der Vinetastadt zu Hause. Ebenfalls am 3. des Monats werden künftig die Kerzen auf Geburtstagstorten in Stralsund angezündet. Bestimmt ist eine davon für Delicia Silvana Klose. Ihre Eltern erlebten den großen Augenblick der Geburt am vergangenen Mittwoch um 13.32 Uhr. Nach dem Wiegen und Messen notierten die Hebammen für Delicia 3445 Gramm und 50 Zentimeter. Auf einer weiteren Geburtstagstorte werden die Eltern von Emma Lucia (3905 g, 53 cm) künftig am 3. März die Kerzen anzünden. Der Zuwachs für die Hansestadt strampelte sich am Mittwoch vergangener Woche punkt 21.44 Uhr auf die Welt.

Mit Windel, Schnuller und ganz vielen Streicheleinheiten starten auch die Eltern von Hailie Mae Dittmann in Stralsund in den März. Am 4. des Monats exakt um 3.33 Uhr konnten sie sich über die Ankunft ihrer 2790 Gramm schweren und 48 Zentimeter großen Tochter freuen.

Zuwachs für Binz im Doppelpack

Gleich Zuwachs im Doppelpack gab es am 4. März für das Ostseebad Binz auf Rügen. Dort sind die Zwillinge Johann und Jakob Hochmuth zu Hause. Johann (2920 g, 49 cm) darf sich der Erstgeborene nennen. Punkt 8.24 Uhr halfen ihm die Hebammen im Kreißsaal des Hanseklinikums auf die Welt. Nur eine Minute später wurde Bruder Jakob (2725 g, 46 cm) geboren.

Am 4. März trug sich um 15.03 Uhr auch Pablo Betzien (3365 g, 50 cm) ins Buch der Geburten des Klinikums der Hansestadt ein. Zu später Stunde folgte am vergangenen Donnerstag um 23.38 Uhr Leticia Eles (3330 g, 50 cm). Beide haben nicht nur ihren Eltern ein Lachen ins Gesicht gezaubert, beide dürfen sich auch „waschechte“ Stralsunder nennen.

In Grimmen steht das Kinderbettchen beziehungsweise die Wiege von Marla Schütt. 2900 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß, gab der Zuwachs für die Trebelstadt am 6 März kurz nach 22.38 Uhr den ersten Schrei im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums von sich. Dort stellte sich am gleichen auch das zweite Zwillingspärchen der Woche ein.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern auch jener Neugeborenen, die an dieser Stelle nicht erwähnt werden sollen.

Von OZ