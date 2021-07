Stralsund

26 Babys haben in der vergangenen Woche (12. bis 18. Juli 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Neun von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden. Unter den Neugeborenen sind auch Drillinge, die am vergangenen Sonntag ihre Eltern erfreut haben.

Den Anfang machte am 13. Juni um 11.47 Uhr Konrad Schickel aus Stralsund. Bei seiner Geburt wog er 3985 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Am Tag darauf, am Mittwoch, den 14. Juli erblickte Anne Schwab um 11.39 Uhr das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3985 Gramm auf die Waage. Ihr Babybettchen steht in Ribnitz-Damgarten. Acht weitere Babys sind neben Konrad und Anne bis Mittwoch geboren worden.

500. Geburt in Stralsund am Donnerstag

Der 50 Zentimeter große Eddy Salzbrunn aus Stralsund wurde am Donnerstag, den 15. Juli geboren. Er machte seine Eltern um 8.52 Uhr glücklich und wog 3240 Gramm. Zuwachs für Bergen auf Rügen gab es ebenfalls am vergangenen Donnerstag. Am Morgen um 10.11 Uhr kam die kleine Annalena Sophia Gebauer zur Welt. Sie war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und brachte 3735 Gramm auf die Waage.

Am Donnerstag gab es dann auch die 500. Geburt am Hanseklinikum in Stralsund. Emma Wettig ist um 15.47 Uhr geboren worden. Sie ist mit 4915 das schwerste Baby in der vergangenen Woche, das hier genannt werden soll. Sie war 51 Zentimeter groß. Zu Hause ist sie jetzt in Wittenhagen. Lea Krämer aus Steinhagen ist am Samstag, den 17. Juli um 13.41 Uhr das Licht der Welt. Sie maß 50 Zentimeter bei einem Gewicht von 3130 Gramm.

Die kleinsten und leichtesten Babys kamen zuletzt

Auch die kleine Marie Corinna Gransow aus Bergen auf Rügen hat ihre Eltern am vergangenen Wochenende glücklich gemacht. Sie wurde am Sonntag um 3.37 Uhr mit 3770 Gramm geboren. Sie war bei der Geburt 53 Zentimeter groß.

Das kleinste Baby der Woche kam ebenfalls am Sonntag zur Welt. Lilly Charlotte Zachow aus Born wurde mit 48 Zentimetern und 3550 Gramm am Sonntag um 12.24 Uhr geboren. Als Letztes wurde das leichteste Baby der Woche mit 2865 Gramm geboren. Alma Sophie Wellmann gab am Abend um 21.31 Uhr ihren ersten Schrei ab und war 49 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

