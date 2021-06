Stralsund

21 Babys haben in der vergangenen Woche (14. bis 20. Juni 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Anfang machte am 14. Juni um 9.47 Uhr Adrian Basa aus Barth. Bei seiner Geburt wog er 3955 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Er war damit auch zugleich das schwerste Kind in der Woche. Ebenfalls am Montag Mai erblickte Gerda Maria Wilden um 16.42 Uhr das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 46 Zentimetern 3060 Gramm auf die Waage. Sein Babybettchen steht in Stralsund. Vier weitere Babys sind am Montag in der Hansestadt geboren worden.

Zuwachs für Semlow, Stralsund und Seidlitz

Der 53 Zentimeter große Leo Prourski aus Semlow wurde am Dienstag, den 15. Juni geboren. Er machte seine Eltern um 18.22 Uhr glücklich und wog 3690 Gramm. Zuwachs für die Stadt Stralsund gab es ebenfalls am vergangenen Dienstag. Am Abend um 20 Uhr kam die kleine Eila Willmer zur Welt. Sie war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und brachte 3605 Gramm auf die Waage.

Am Mittwoch, den 16. Juni um 14.39 Uhr hat Marleen Seidlitz ihren ersten Schrei abgegeben. Sie ist das größte Baby mit 54 Zentimetern und wog 3910 Gramm. Zu Hause ist sie jetzt in Bergen auf Rügen. Die Insel ist jetzt auch die Heimat von Patryk Tarlowski aus Binz. Er erblickte am Freitag, den 18. Juni um 12.30 Uhr das Licht der Welt. Er maß 52 Zentimeter bei einem Gewicht von 3565 Gramm.

Das kleinste Baby kam zuletzt

Auch die kleine Sana Noori aus Stralsund hat ihre Eltern am vergangenen Wochenende glücklich gemacht. Sie wurde am Samstag um 13.45 Uhr mit 3450 Gramm geboren. Sie war bei der Geburt 50 Zentimeter groß.

Als Letztes kam das kleinste Baby der Woche zur Welt. Lia Dratwa aus Niepars wurde mit 48 Zentimetern und 3080 Gramm am Sonntag um 0.05 Uhr geboren.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ