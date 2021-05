Stralsund

In Stralsund sind in der vergangenen Woche (17. bis 23. Mai) insgesamt 18 Babys zur Welt gekommen. Darunter befindet sich auch ein Zwillingspärchen aus Stralsund. Aaron und Leon Zippel sind am Montag, den 17. Mai im Abstand von zwei Minuten um 13.26 und 13.28 Uhr geboren worden. Während der kleine Aaron nur 2630 Gramm auf die Waage bringt, wog sein Bruder 3035 Gramm. Beide maßen 49 Zentimeter.

Zwei weitere Babys haben an diesem Tag ebenfalls ihren ersten Schrei abgegeben. Darunter die 50 Zentimeter große Mia Sophie Kopplin aus Patzig, die 3265 Gramm bei der Geburt wog. Sie erblickte nachts um 5.35 Uhr das Licht der Welt. Am Abend um 18.41 Uhr gab es ein weiteres Neugeborenes im Klinikum Stralsund.

Die größten und schwersten Babys der letzten Woche in Stralsund

Auch Yousef Hinz aus der Hansestadt machte seine Eltern mit seiner Geburt am 18. Mai um 10.24 Uhr glücklich. Er wog 365 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Das schwerste Baby war Mattias Allan Eschbaumer, der am Dienstag, den 18. Mai um 17.58 Uhr geboren wurde. Er brachte 4140 Gramm auf die Waage und war auch eines der größten Babys mit 53 Zentimetern. Er ist zu Hause in Greifswald.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls 53 Zentimeter misst auch die kleine Lisa Rose Wohlfahrt aus Süderholz und ist damit das größte und mit 4045 Gramm auch das schwerste Mädchen, von jenen, die uns das Krankenhaus genannt hat. Sie ist ein Sonntagskind und kam am 23. Mai um 6.56 Uhr zur Welt.

In der Nacht zu Mittwoch sind auch Ola Alkhetib und Fine Poturnak aus Stralsund geboren worden. Die kleine Kate Behm erblickte am Donnerstag, den 20. Mai um 10.45 Uhr das Licht der Welt und wog 3790 Gramm bei einer Größte von 51 Zentimetern. Ihre Heimat ist jetzt Semlow.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ