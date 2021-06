Stralsund

18 Babys haben in der vergangenen Woche (21. bis 27. Juni 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Das vierte Baby der Woche war Liam Rattay. Der kleine Junge wurde am Dienstag, 22. Juni, um 19.05 Uhr mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 3570 Gramm geboren. Er wird künftig mit seiner Familie in Preetz wohnen. Wenige Stunden später kam Lino Karsten Roock zur Welt. Er wurde um 22.02 Uhr mit einer Größe von 45 Zentimetern und einem Gewicht von 2255 Gramm geboren. Sein neues Zuhause ist Grimmen.

Zuwachs für Stralsund, Gustow und Franzburg

Am Mittwoch wurde Viktoria Danailova um 13.29 Uhr geboren. Sie war bei ihrer Geburt 49 Zentimeter groß und wog 3245 Gramm. Sie wird künftig bei ihrer Familie in Stralsund wohnen. Kurz danach, um 15.01 Uhr, hat Leni Wolfram das Licht der Welt erblickt. Sie ist mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3895 Gramm geboren worden. Zuhause sind sie und ihre Familie in Gustow.

Am Donnerstag, 24. Juni, wurde Elia Weiß geboren. Der Kleine erblickte früh Morgens um 4.21 Uhr das Licht der Welt. Er war bei seiner Geburt 51 Zentimeter groß und 3215 Gramm schwer. Er wird künftig in Stralsund wohnen. Einen Tag später kam Seras Victoia Kankel zur Welt. Sie war bei ihrer Geburt um 12.24 Uhr 46 Zentimeter groß und wog nur 2415 Gramm. Zuhause ist sie nun in Franzburg.

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern

Am Sonnabend, 26. Juni, wurde Linus Michalowski geboren. Der kleine Junge kam um 17.32 Uhr zur Welt – mit einer Größe von 49 Zentimetern und einem Gewicht von 2635 Gramm. Später am Abend, um 20.27 Uhr, erblickte Albert Ehrhardt das Licht der Welt. Er war bei seiner Geburt 53 Zentimeter groß und wog 3540 Gramm. Er wird künftig bei seiner Familie in Sundhagen leben.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

