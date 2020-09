Stralsund

Im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund erblickten in der Woche vom 21. bis 27 September 17 Kinder das Licht der Welt. Stellvertretend für alle sollen an dieser Stelle neun von ihnen namentlich genannt werden.

Neun Geburten an einem Tag

Den Auftakt machte am 21. September um 12.46 Uhr Nils Rasmussen aus Stralsund. Er war 52 Zentimeter groß und 4150 Gramm schwer. Ihm folgte am selben Tag um 13.51 Uhr Mira Marleen aus Stralsund mit 48 Zentimetern und 3275 Gramm. Kurz darauf wurde um 17.05 Uhr Nele Lipinski aus Poseritz geboren. Sie brachte bei einer Körpergröße von 47 Zentimetern 2770 Gramm auf die Waage.

Auch Aaron Müller aus Grimmen strampelte sich an dem Montag ins Leben, und zwar um 20.45 Uhr. Seine ersten Körpermaße: 50 Zentimeter und 3055 Gramm. Nur wenig später – um 21.23 Uhr – folgte dann noch Hedda-Luise Sturm aus Franzburg mit 3730 Gramm. Das war an dem Tag aber nicht alles. Bereits am Morgen hatte es vier Entbindungen gegeben. In der Summe macht das dann also neun Geburten an einem Tag.

Ein Wonneproppen mit 4825 Gramm

Anna Lina Klich aus Richtenberg kam am Tag darauf um 4.18 Uhr auf die Welt. Für sie wurden 54 Zentimeter und überaus stattliche 4825 Gramm notiert. Damit sicherte sie sich auch den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche. Am 23. September um 10.20 Uhr holte die Hebamme Isabell Kranz aus Steinhagen ins Leben. Ihr wurden 50 Zentimeter und 3675 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Miral Abdullah aus Stralsund zauberte ihren Eltern am 25. September um 17.13 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Er wog bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 3285 Gramm. Ihm folgte am 26. September um 22.11 Uhr Frieda Zimmermann aus Stralsund mit 45 Zentimetern und 2675 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht erwähnt werden sollte.

Von Jens-Peter Woldt