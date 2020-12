Stralsund

Im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund sind in der Woche vom 21. bis 27. Dezember 2020 acht Mädchen geboren worden. Fünf von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Zum Auftakt am 21. Dezember um 10.35 Uhr erblickte Bjarne Kurt Ott aus Sagard auf der Insel Rügen das Licht der Welt. Er war 52 Zentimeter groß und 3915 Gramm schwer.

Anzeige

Wonneproppen mit 4285 Gramm

Am Heiligen Abend wurden drei Kinder geboren. Für Leo Thormann aus Stralsund wurden um 18.04 Uhr 55 Zentimeter und 4285 Gramm notiert. Damit können er und seine Eltern sich auch über den nicht ganz offiziellen Titel „Wonneproppen der Woche“ freuen. Auf ihn folgte um 18.49 Uhr Benno Killies aus Zirkow auf der Insel Rügen. Seine ersten Körpermaße: 45 Zentimeter und 2850 Gramm. Den ersten Schrei seines Lebens gab am selben Tag um 19.26 Uhr Julian Felix Kunzemann aus Stralsund mit 2445 Gramm von sich.

Alrmila Massa aus Stralsund zauberte ihren Eltern am ersten Weihnachtsfeiertag um 2.47 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Ihr wurden 49 Zentimeter und 2435 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Eltern. Natürlich auch an jene, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von JPW