Stralsund

21 Babys haben in der vergangenen Woche (24. bis 30. Mai 2021) im Helios Hanseklinikum Stralsund das Licht der Welt erblickt. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Anfang machte am 24. Mai um 17.29 Uhr Oskar Nachtwey aus Stralsund. Bei seiner Geburt wog er 3575 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Am Mittwoch, den 26. Mai erblickte Hanjo Reck um 2.25 Uhr das Licht der Welt. Er brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3425 Gramm auf die Waage. Sein Babybettchen steht in Preetz.

Zuwachs für Parchtitz, Stralsund und Semlow

Zuwachs für Parchtitz gibt es auch für Familie Westgrün. Sie bekamen am Mittwoch ihre kleine Klara. Sie wog 3540 Gramm und war bei ihrer Geburt 53 Zentimeter groß. Am vergangenen Freitag kam der kleine Filip Andre Retzler mit 52 Zentimetern und 3480 Gramm auf die Welt. Er ist jetzt in Stralsund zu Hause.

Am gleichen Tag kam abends um 18.22 Uhr das größte und schwerste Baby der hier genannten zur Welt. Leo Großmann aus Semlow wog bei seiner Geburt 4885 Gramm und maß stolze 56 Zentimeter.

Das ist das schwerste Mädchen

Ihren ersten Schrei des Lebens gab auch Mera Kartzke aus Divitz-Spoldershagen am Sonnabend, den 29. Mai ab. Sie war das schwerste Mädchen und wog 4625 Gramm bei einer Größe von 53 Zentimetern.

Das leichteste Mädchen der hier genannten war dagegen die kleine Zainab Kakakhan, die am Sonntag, den 30. Mai um 10.31 Uhr mit 2885 Gramm das Licht der Welt erblickte. Sie war 48 Zentimeter groß und wohnt jetzt in Stralsund.

Zuletzt erfreute auch Wilma Fehlauer aus der Hansestadt ihre Eltern. Sie ist ebenfalls ein Sonntagskind und kam am Abend um 23.09 Uhr mit 4180 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt.

Von OZ