Stralsund

20 Babys sind in der vergangenen Woche vom 5. bis 11. Juli 2021 im Helios Hanseklinikum Stralsund geboren worden. Darunter auch ein Zwillingspärchen. Den Anfang machte am Montag Lina Petrovic aus Bergen auf Rügen. Sie erblickte um 7.05 Uhr das Licht der Welt und wog 3860 Gramm bei einer Größte von 53 Zentimetern.

Am Mittag des gleichen Tages folgte der kleine Konrad Miething aus Baabe, der um 11.57 Uhr seinen ersten Schrei abgab. Er brachte 3270 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Ihm folgte am Abend der Stralsunder Finn Müller, der um 23.31 Uhr geboren wurde. Der Junge war 52 Zentimeter groß und wog 3650 Gramm bei seiner Geburt.

Zwillinge aus Wendorf geboren

Das Zwillingspärchen Leonie und Lukas Runge kam am Dienstag, den 6. Juli um 8.10 Uhr im Abstand von einer Minute zur Welt. Die 50-Zentimeter großen Geschwister sind jetzt in Wendorf zu Hause. Das Mädchen wog mit 2815 Gramm ein bisschen weniger als der Junge mit 2945 Gramm.

Am Tag darauf wurde der kleine Elias-Farin Kruse um 14.35 Uhr im Klinikum Stralsund geboren. Er war mit 2195 Gramm und 46 Zentimetern das leichteste und kleinste Baby in dieser Woche, die an dieser Stelle genannt werden. Er lebt jetzt mit seinen Eltern in Sagard.

Mutter aus Berlin bekommt in Stralsund ihr Kind

In Parchtitz wohnt jetzt Fynn Töllner, der am Samstag, den 10. Juli um 1.18 Uhr das Licht der Welt erblickte. Er wog 2890 Gramm bei einer Größe von 50 Zentimetern. Am gleichen Tag wurde auch Oskar Möwe in der Hansestadt geboren, der mit seinen Eltern in Berlin lebt. Er maß 52 Zentimeter und brachte 3460 Gramm auf die Waage.

Vom Sternzeichen Krebs sind jetzt auch die Neugeborenen Paula Marlies Schön und Matti Böhm aus Stralsund. Die beiden wurden am 11. Juli geboren. Das Mädchen Paula Marlies kam um 4.31 Uhr zur Welt, wog 3875 und maß 52 Zentimeter. Matti gab seinen ersten Schrei um 7.21 Uhr ab und wog 3880 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Er war damit das schwerste Baby, das in dieser Woche zur Welt kam und an dieser Stelle genannt wird.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ