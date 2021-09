Stralsund: Diese Frau hat bei der Sanierung des Rathauses mitgewirkt

Stralsund

Der Tag des offenen Denkmals wurde 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Veranstaltung ins Leben gerufen. Seit vielen Jahren wird dieser Tag auch in Stralsund engagiert gestaltet.

Eingebettet in die Veranstaltung ist die Vergabe der Käthe-Rieck-Urkunde für besondere Verdienste um die Bewahrung des baulichen historischen Erbes der Hansestadt Stralsund.

Ehrenbürgerschaft für Käthe Rieck

Die Stralsunder Ehrenbürgerin Käthe Rieck war langjährige Mitarbeiterin des damaligen Provinzialmuseums für Neuvorpommern und Rügen und später Leiterin des daraus hervorgegangenen Kulturhistorischen Museums, dem heutigen Stralsund Museum. In den 1960er-Jahren erfasste sie erstmalig die historischen Bauten der Stralsunder Altstadt.

Mit der Käthe-Rieck-Urkunde wurde in diesem Jahr die Architektin Adelheid Horn-Henn geehrt. Sie betreute von 1990 bis 2011 zahlreiche bedeutsame und stadtbildprägende Sanierungsvorhaben in der Hansestadt, u.a. den Kirchgang des Heilgeistkloster und das Museumshaus in der Mönchstraße 38, in dem die Spuren aller Zeitschichten konserviert und ablesbar sind.

Engagement galt dem Stralsunder Rathaus

Ihr besonderes Engagement galt dem Stralsunder Rathaus. Die herausfordernde Bauleitung bei diesem Sanierungsvorhaben erfüllte sie mit hoher Fachkenntnis, großem Einfühlungs- und dem notwendigen Durchsetzungsvermögen. Dieses trug maßgeblich zum beeindruckenden Erfolg dieser hochkomplexen und langjährigen Baumaßnahme bei.

Auch im Ruhestand aktiv

Auch nach Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand 2011 blieb sie Stralsund und ihrem Wirken in der Hansestadt verbunden. Nach Sichtung und Strukturierung des umfangreichen Unterlagenbestandes zur mehrjährigen Rathaussanierung übergab sie der Stadt und den nachfolgenden Generationen ein geordnetes Erbe.

Für Adelheid Horn-Henn war die Verleihung der Käthe-Rieck-Urkunde eine besondere und bemerkenswerte Ehrung, weil hiermit ihre Verantwortung und ihre Tätigkeit als Bauleiterin gewürdigt wurde. Die Entgegennahme der Käthe-Rieck-Urkunde inspirierte sie zu Anekdoten aus der Zeit der Rathaussanierung. Voller Respekt erinnerte sie daran, dass nur mit den handwerklichen Meisterleistungen der Beteiligten die Sanierung so erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

