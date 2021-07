Stralsund

„Hyvää päivää! Guten Tag!“ und „Tervetuloa! Willkommen!“ begrüßt der Master gern höchstpersönlich seine Gäste. Kapitän Jan G. Rautawaara (51) aus dem westfinnischen Hafenstädtchen Porvoo/Borgas kann diese jedoch aktuell nicht an Bord „seines“ Schiffes bitten. „Wir liegen in den letzten Zügen, das kann man niemandem zumuten!“, sagt er.

In der Tat: Überall wimmelt es vor und auf dem Expeditionskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ von Technikern, Handwerkern und Besatzung. Ein Kran schwenkt ständig hin und her zwischen Pier und Schiff. „Loading“ nennt die Crew das, wenn Proviant geladen wird.

Crew arbeitet bis zum Schluss an Feinheiten

Rautawaara zeigt Fotos auf seinem Smartphone, auf denen man von Plastikfolie umhülltes Mobiliar sieht, mit Pappe ausgelegte Gänge und herumliegende Handwerksgeräte – Normalität vor der endgültigen Indienststellung. „Das wird auch noch während der Überfahrt nach Island so bleiben“, sagt er nüchtern, „denn die Jungs arbeiten bis zum Schluss an letzten Feinheiten“.

Die „Crystal Endeavor“ liegt Anfang Juli 2021 am Ausrüstungskai der MV Werften in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

„Crystal“-Kapitän Rautawaara: Ein musikalisches Multitalent

Das Interview findet also nicht auf dem Schiff, sondern im Foyer des Werftgebäudes statt. Rautawaara blickt über seine randlose Brille. Damit erweckt er eher den Eindruck eines Intellektuellen, denn eines braungebrannten „Traumschiff“-Kapitäns, wie man sie aus den entsprechenden TV-Serien kennt. Keine goldenen Streifen, aber ein Schutzhelm mit der Filzer-Aufschrift „Captain“.

Als Kapitän und Bass-Gitarrist von Mein Schiff 2. Quelle: privat

Am 26. Juni, dem Tag der Taufe, sind die Uniform-Bilder von ihm durch die Medien gegangen. „Das reicht doch“, meint er bescheiden, der in eine Helsinkier Musikerfamilie hineingeboren wurde. Ein Großvater war Musikprofessor und Organist, der andere Cellist, Mutter Pianistin, Tante Opernsängerin und Vater Dirigent.

Zuvor hatte der eine Karriere als Flugkapitän bei Finnair hingelegt, so dass Klein-Jan oft im Cockpit mitfliegen durfte. „Die vier Streifen haben wir also gemeinsam“, zwinkert er. Er selbst spielt Cello, Bassgitarre und Chapman-Stick. Sowohl zur Unterhaltung der Passagiere als auch für die Crew. Ein musikalisches Multitalent also.

Wie aber verlief Ihr seemännischer Werdegang?

Immer wenn ich als Junge in unserem Hafen einen Küstenfrachter gesehen habe, packte mich die Sehnsucht. Die Folge war, dass ich mit 15 Jahren zur See ging. Kleine Schiffe hatten es mir angetan, bis heute. 1999 hab ich mir dann das deutsche Küstenmotorschiff „Unterelbe“ gekauft. Bis jetzt mache ich sogar Urlaubsvertretungen auf solchen alten Dampfern. Absolut reizen würde mich auch die Viermastbark „Sea Cloud“. Da muss ich noch mal rauf.

Kapitän Jan G. Rautawaara am Steuerpult der „Crystal Endeavor.“ Quelle: privat

Warum?

Weil man mit ihnen das Manövrieren lernt und natürlich auch echte Seemannschaft. Große Schiffe haben jeden Schnickschnack, so dass die Technik fast alles übernimmt. Die ‚Crystal‘ ist zwar ein relativ kleines Schiff, aber bietet modernste nautische und navigatorische Hilfsmittel. Als Schiffs-Baby hat es zwar noch keine richtige Seele, aber das kommt mit der Zeit. Alte Zossen haben das, und das freut mich wiederum als Seemann.

Auf was für Schiffen sind Sie so gefahren?

Wie gesagt auf Kümos, dann Schlepper, RoRo-Frachter, Superyachten, ein privates Expeditionsschiff und Großsegler. Bei der finnischen Marine hab ich’s bis zum (lacht) Obermatrosen gebracht. Unglaublich viel Spaß hat mir die Fahrtzeit auf einem der letzten Frachtsegler in der Karibik gemacht. Wer erlebt das schon noch? Das war Seefahrt pur. Bis ich Anfang 90 wieder die Bank der Steuermannsschule in Turku drücken musste. Was mich danach erwartete, war ein chinesisches Mafia-Spielbank-Schiff. 2009 bis 2013 war ich mit „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 2“ unterwegs. Seitdem bin ich bei der Reederei Genting.

Fünfter Neubau der MV Werften Die „Crystal Endeavor“ ist der fünfte Neubau der MV Werften mit den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund. Ist ist das erste Schiff, das die Stralsunder an die Reederei Crystal Cruises abliefert. Die 1988 gegründete Reederei mit Sitz in Brentwood, Los Angeles (Vereinigte Staaten), wurde 2015 von Genting Hong Kong übernommen. Zuvor war sie ein Tochterunternehmen der japanischen Reederei Nippon Yusen Kaisha. Das Unternehmen hat mit der „Endeavor“ jetzt neun Schiffe in Fahrt – auf Ozeanen und Flüssen. Im Sommer 2016 wurde mit Crystal River Cruises auch eine Marke für Flusskreuzfahrten in Europa eingeführt. Fünf Schiffe gibt es dafür, vier davon sind in Wismar gebaut worden: Das erste davon war die „Crystal Bach“. Sie wurde am 3. August 2017 in Wismar an die Reederei übergeben. Die „Crystal Endeavor“ ist nun der fünfte Neubau von den MV Werften, die seit 2016 zu Genting Hong Kong gehören.

Welche Erfahrungen braucht man auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff?

Man muss unbedingt die Eisfahrt kennen, die sich grundlegend von der normalen Seefahrt in freiem Wasser unterscheidet. Ich bin viel im Winter an der finnischen Küste und auf dem Saimaa See gefahren. Bei der fast ständigen Dunkelheit ist alles schwieriger als im Sommer. Im Eis lernt man das Manövrieren und das Fahren auf Sicht mit Scheinwerfern. Das macht mehr Spaß, als wenn man quasi mit einer Playstation fährt.

Die ‚Crystal Endeavor‘ hat die höchste finnisch-schwedische Eisklasse 1 A Super oder Polar Claas 6. Was bedeutet diese Zertifizierung?

Die Stahldicke ist stärker, der Spantenabstand geringer und die Isolierung der Leitungen dicker. Unsere vier Wärtsilä-Motoren und zwei ABB-Azipods mit zusammen 20 000 PS liefern die notwendige Power.

Gibt es für Sie noch Traumziele?

Reichlich! Zum Bespiel die Kerguelen im Südatlantik, die Nord-Ost- und Nordwest-Passagen, der Amazonas, ja, Arktis und Antarktis mit Kap Hoorn natürlich, aber auch der gesamte Pazifik.

Und jetzt zurück in den Nahbereich: Seit wann sind Sie in Stralsund und was haben Sie in der Zeit an Bord gemacht?

Seit 2018 lebe ich mit meiner kroatischen Frau Ana-Marija samt unseren Hunden „Franky“ und „Samui von Hinkelstein“ in Andershof. Unser Hauptwohnsitz ist in der Schweiz, denn ich liebe die Natur, sowohl das Meer als auch die Berge. Hier hab ich die Bauüberwachung gemacht, war also Ansprechpartner im Auftrag der Reederei für alle beteiligten Firmen. So lernt man ein Schiff optimal kennen. Anschließend werde ich das Kommando in Reykjavik abgeben und ein Kollege übernimmt dann.

Kapitän Rautawaara als Schiffsjunge auf einem Kümo Anfang der 80er-Jahre. Quelle: privat

Am Samstag verlassen Sie die Geburtsstätte der „Crystal Endeavor“. Was bedeutet das für Sie und Ihre Frau?

Super schade, hier wegzugehen! Von hier in die Schweiz oder nach Finnland zu kommen, ist etwas unbequem. Aber wir werden die Stadt sehr vermissen. Ich hoffe jedoch, dass das zweite Schiff, dessen Maschinen und ein Deck bereits in der Halle stehen, bald einen Käufer findet und der Bau in Angriff genommen werden kann. Das würde dann mein Stammschiff werden – und wir wären wieder in Stralsund.

Von Peer Schmidt-Walther