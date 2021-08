Stralsund

Überraschung in der Stralsunder Kommunalpolitik. Ein Mann, der seit 2004 in der Bürgerschaft sitzt und zehn Jahre Kreistags-Erfahrung hat, wagt nun den Schritt in Richtung „große Politik“: Michael Philippen will in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einziehen.

Und zwar als Einzelbewerber, aber mit Unterstützung von „Bürger für Stralsund“. Die Wählergemeinschaft ist seit 2004 im Stadtparlament vertreten und ist mittlerweile dort mit acht Abgeordneten präsent.

Wahlvorschlag ist zugelassen

Die Formalitäten, zu denen 100 Unterstützer-Unterschriften gehörten, sind längst erledigt. Der Wahlvorschlag ist für den Wahlkreis 26 zugelassen. Mit anderen Worten: Jetzt geht’s in den Wahlkampf. Und den führt Michael Philippen anders als die Kandidaten großer Parteien. „Man hat ja nicht so ein Budget wie die anderen. Da gibt es keine Wahlkampferstattung. Ich werde von BfS unterstützt, und zwar aus den Mitgliedsbeiträgen und aus kleinen Spenden.“ Deshalb können Flyer gedruckt werden, die an alle Haushalte gehen. Plakate wird es auch geben, aber nicht an jeder Straßenlaterne.“

Als Alleinkämpfer in Schwerin?

Doch was bewegt einen Mann aus der Lokalpolitik, den Kampf gegen etablierte Parteien in Schwerin aufzunehmen? Ist das nicht eine Nummer zu groß? „Ich finde, die Parteien sind total abgehoben, die kümmern sich doch gar nicht mehr um den normalen Bürger. Ich glaube, viele Leute denken auch so. Immer wieder hört man, dass sie die Nase voll haben. Gerade diese Gespräche haben mich ermutigt, diesen Schritt zu gehen“, sagt der echte Stralsunder und schiebt hinterher: „Angenommen, ich hole das Mandat, dann bin ich zwar Einzelkämpfer, aber manchmal ist es gerade diese eine Stimme, die das Zünglein an der Waage ist.“

Mit Anfragen und anderen Redebeiträgen könne er Themen ansprechen, den Finger in die Wunde legen. „Und steter Tropfen höhlt den Stein, bis die Argumente gehört werden. Anders haben wir in der Stralsunder Bürgerschaft damals auch nicht angefangen. Aber das entwickelt sich“, glaubt Michael Philippen, weil er sich wie viele bei „Bürger für Stralsund“ als bodenständigen und fleißigen Arbeiter sehe.

Philippen: Sport ist Sozialarbeit

Mit welchen Themen würde der gelernte Maler, der seit 22 Jahren bei der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft arbeitet, in Schwerin angreifen wollen? „Thema Bildung zum Beispiel. Ganz wichtig ist, dass wir für den Lehrermangel eine Lösung finden. Es kann doch nicht sein, dass wir das seit Jahren vor uns herschieben. Gerade in dem Punkt haben wir die Grenzen der Kommunalpolitik gesehen. Das kann man nur im Landtag, im Bildungsausschuss, verändern.“

Steckbrief Michael Philippen Michael Philippen ist 1968 in Stralsund geboren worden und lebt seitdem in der Hansestadt. Er lernte den Beruf des Malers und arbeitet seit 22 Jahren bei der SWG. 2004 zog er mit „Bürger für Stralsund“ in die Bürgerschaft ein. Seit 2011 ist er Mitglied des Kreistages. Bis 2001 kannte man den fast zwei Meter großen Mann vor allem als Törjäger des SHV auf dem Handballparkett, er begleitete die Mannschaft bis zur 2. Bundesliga. 2009 übernahm er gemeinsam mit Ulf Ganzert das Amt des Trainers der 1. Männermannschaft – sie schafften den Aufstieg von der Oberliga in die 3. Liga. Nach einer Hüft-OP legte er alle Ämter nieder, ist aber noch weiter Mitglied des SHV – und begeisterter Fan. In seiner Freizeit ist „Micha“, wie ihn alle nur nennen, auf den Sportplätzen der Region unterwegs, fährt aber auch gerne mit dem Kumpels zu Sport-Events. Handball-WM in Katar, Olympische Spiele ein Südkorea und Confed-Cup in Sotschi waren die letzten Highlights. „Die Fußball-EM in Aserbaidschan hat uns Corona verdorben“, bedauert der 53-Jährige. iso

Doch auch in den Bereichen Sport („Sport ist Sozialarbeit“) und Bau sieht er Chancen, „die Region Vorpommern mit Stralsund als Zentrum voranzubringen.“ Denn immer wieder erlebe man, wie einige Parteien die Hansestadt nur im Wahlkampf für sich entdecken und „dann mit der Übergabe von ungedeckten oder zu spät ausgezahlten Schecks glänzen, wie bei der Sporthalle in Andershof.“

Slogan: „Man kennt mich“

Seinem Plakat-Slogan „Man kennt mich“ will er auf jeden Fall treu bleiben, sagt er. „Und deshalb werde ich nicht vorm Supermarkt oder vorm Strelapark stehen, das Wahlprogramm mit Kulis und Feuerzeugen verteilen, um dann zu sehen, wie das Papier in den Mülleimer wandert.“ Der Hansestädter setzt darauf, dass ihn die Stralsunder im Wahlkreis 26 aus Bürgerschaft, Ausschüssen und Kreistag kennen. „Oder vom Zuschauerplatz beim Handball-Heimspiel, bei manchem Fußballmatch oder auch beim Speedway. Denn auch wenn ich nun nicht mehr aktiv bin, schlägt mein Herz für den Stralsunder Sport.“

Starke Konkurrenz im Wahlkreis 26

Wie schätzt der ehemalige Handballer, der den SHV mit seinen Treffern bis in die 2. Liga brachte und später in die Trainerrolle schlüpfte, seine Chancen ein in einem Wahlkreis, der unter anderem mit Ralf Klingschat (FDP), Ann Christin von Allwörden (CDU), Anett Kindler (Grüne), Beatrix Hegenkötter (SPD) oder Sebastian Lange (Linke) starke Konkurrenz verspricht? „Die Gelegenheit ist günstig, denn die Parteien verlieren Stimmen. Wenn man es schafft, ohne Partei-Hintergrund in den Landtag einzuziehen, dann jetzt“, sagt Michael Philippen und betont, dass er sich den Schritt gut überlegt hat.

„Die Idee ist anderthalb Jahre gereift.“ Seine Lebensgefährtin sei anfangs nicht so begeistert gewesen, dafür habe ihn sein Papa, der leider vor wenigen Wochen gestorben ist, immer angefeuert. „Nicht nur die BfS-Fraktion, auch Kollegen und Freunde haben mich motiviert, es ruhig zu probieren.“ Und wenn es nicht klappt mit dem Direktmandat? „Na, dann gehe ich ganz normal weiter arbeiten und bleibe im Ehrenamt. Ich falle in kein Loch“, lacht er.

