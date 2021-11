Stralsund

Die Corona-Lage in Vorpommern-Rügen hat sich zum Wochenende hin entspannt. Der Landkreis befindet sich seit Freitagabend wieder in der Warnstufe „Orange“. Dadurch entfällt die angedachte 2G-Plus-Regel für die Weihnachtsmärkte auf dem Alten und Neuen Markt. Sie gilt jedoch weiterhin für alle Besucher, die den Weihnachtsmarkt im Rathaus Keller besuchen wollen. Auch bleibt dem Einzelhandel „2G“ vorerst erspart.

Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt erleichtert

„Natürlich sind wir erleichtert“, sagt Fabian Schwabe von Schluck und Happen, die mit ihrem Stand die Weihnachtsmarkt-Gäste auf dem Alten Markt mit Heißgetränken und weihnachtlichen Köstlichkeiten versorgen. „Schon die Kontrolle von 2G ist eine enorme Herausforderung, die wir mit unserem Personal stemmen. 2G-Plus wäre noch komplizierter geworden.“ Durch die reine 2G-Regel – Geimpfte und Genese ohne Test – würden sie nun vermutlich am Wochenende deutlich mehr Leute empfangen und bewirten können. „Dennoch sehen auch wir die Lage im Landkreis mit Sorge“, sagt Schwabe. „Wir hoffen, dass der Markt möglichst lange aufbleiben kann, sicher ist dies aber nicht.“

Landrat Kerth (SPD) gibt sich optimistisch

Stefan Kerth (‎SPD‎)‎ spricht sich für den Erhalt der Weihnachtsmärkte aus. Quelle: Stefan Sauer

Optimistisch stimmt auch ein Zitat von Vorpommern-Rügen-Landrat Stefan Kerth (SPD). „Es ist in der derzeitigen Situation extrem wichtig, dass jeder selbst aktiv auf die Verhaltensregeln achtet. Das A und O ist die Kontaktvermeidung“, sagt er. Dennoch: „Da die Bevölkerung ’corona-müde’ ist, halte ich es für falsch, auch Außenkontakte strikt zu verbieten. Es ist sinnvoller, geordnete Begegnungen im Freien, z. B. Weihnachtsmärkte, stattfinden zu lassen. Wir haben den Verlauf der Pandemie selbst in der Hand. Vielmehr als alle denken. Wenn wir unsere Kontakte reduzieren und mutig auf die zugehen, die gleichgültig und egoistisch sind, tragen wir alle ein Stück dazu bei, dass möglichst bald wieder Normalität in unseren Alltag einzieht.“

Viel zu tun an den Testzentren

Krankenschwester Karin Löper und Urlauber Ben Ludwig am Stralsunder Testzentrum am Krankenhaus West. Quelle: Horst Schreiber

Durch die niedrigere Corona-Warnstufe bleibt ein zusätzliches Chaos an den Testzentren in der Hansestadt vermutlich aus. Denn der Auftakt der landesweiten 2G-Plus-Regel für Innenräume (unter anderem Gastronomie) am Donnerstag hat bereits zu einer extremen Nachfragen nach Corona-Schnelltests geführt. Dies bestätigt auch Karin Löper vom Helios Hanseklinikum Stralsund, die am Freitag am Krankenhaus West im Einsatz war. „Bei uns war die Nachfrage nach PCR-Test bereits enorm hoch. Bei den Schnelltests hat es auch deutlich angezogen. Deswegen sind wir froh, dass es wieder neue Testzentren in der Stadt gibt“, sagt sie. Diesen Monat hätten sie schon mehr als 3699 PCR-Tests abgenommen. Zuletzt lag der Rekord im April 2021 bei 3554 Tests. Dieser Wert wurde bereits übertroffen. „Und der November ist noch nicht vorbei“, sagt Löper. Sollte die Nachfrage weiter steigen, bräuchten sie mehr Personal. Die Öffnungszeiten wurden bereits angepasst. – Auch am Sonnabend kann man sich bei Helios testen lassen – von 9 bis 12.30 Uhr.

Unter den Testwilligen sind nicht nur Stralsunder, sondern auch Urlauber. Am Freitag stand Ben Ludwig aus Wuppertal in der Schlange an. „Wir machen Urlaub auf einem Campingplatz bei Zingst. Dort konnten wir uns nicht testen lassen.“ Deshalb verband er das Praktische mit dem Schönen: „Zuerst machen wir hier den Test, dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und später dann etwas essen.“ In seiner Heimat in NRW sei die Corona-Lage entspannter. „Und es gibt an jeder Ecke Testmöglichkeiten“, sagt er.

Immer mehr Testzentren öffnen in Stralsund

Auch in Stralsund gehen wieder mehr private Testzentren an den Start. Am Freitag eröffnete der Rüganer Unternehmer Ulf Dohrmann bereits sein drittes. Nun betreibt er zwei an den Weihnachtsmärkten und eines auf der Mahnkschenwiese unterhalb der Rügenbrücke – alle haben täglich geöffnet. Dohrmann hat dennoch die fehlende Planungssicherheit und mangelnde Kommunikation etwa vonseiten der Landesregierung kritisiert. „Es ist Wahnsinn“, sagte er am Freitag. „Eine Planungssicherheit gibt‚s null Komma null.“ Man werde nicht informiert, und es gebe keinen Ansprechpartner. Die Landesregierung vermittle den Eindruck, es sei ihr egal. Auch die Kommunikation mit dem Landkreis sei mühsam.

Ulf Dohrmann, Betreiber der Dohrmed-Corona-Testzentren. Quelle: Stefan Sauer

Dohrmann hatte ursprünglich nach eigenen Angaben Kommunen mit Schnelltests beliefert und im Juni ein Drive-in-Testzentrum in Stralsund für bis zu 2000 Tests täglich eröffnet. Mit dem Wegfall der kostenlosen Bürgertests habe er dieses verkleinert. Die überwiegende Mehrheit der Testzentren sei privatwirtschaftlich betrieben worden. Deshalb hätten sie auch zugemacht, als es unrentabel wurde.

Einkauf von Corona-Tests wird immer teurer

Aktuell ist es laut Dohrmann schwer, Tests zu beschaffen. Die Preise hätten sich verdoppelt und lägen derzeit zwischen 2,50 und 3,50 Euro pro Test. „Das Problem haben ja viele“, stellte Dohrmann fest. Er profitiere von Beziehungen, die er als ehemaliger Lieferant der Kommunen geknüpft habe. Derzeit beschäftige er 15 bis 20 Mitarbeiter für die Testzentren. Durch permanente Änderungen und den Ausbau sei die Belastung für sie hoch. „Ich muss jetzt auch vorsichtig wachsen.“ Neues Personal müsse zudem ausgebildet werden. „Das hat uns ja getroffen wie ein Schlag.“ Sollte es wieder einen Lockdown, Reisebeschränkungen geben oder sollten Weihnachtsmärkte abgesagt werden, rechnet der Unternehmer mit weniger Testbedarf. Daher sei die Beschaffung der Tests auch ein finanzielles Risiko.

Testzentrum im MMZ wieder in Betrieb

Ganz ähnlich wie der Rüganer Unternehmer sieht es auch Prof. Dr. med. Alexander Riad, der vier Corona-Testzentren in MV betreibt. Neben denen in Greifswald, Neubrandenburg und Wolgast ging das Corona-Testzentrum im Gebäude des MMZ in Stralsund-Andershof am Donnerstag wieder ans Netz. Dort werden nun montags bis freitags von 8 bis 16.00 Uhr wieder Schnelltests angeboten – und zwar ohne Terminvereinbarung. „Es wurde gleich gut angenommen“, sagt er. „Doch die Herausforderungen für den Betrieb sind enorm. Quasi über Nacht haben wir es wieder hochgefahren. So schnell findet man natürlich kein Personal, wir sind noch dabei, weitere Mitarbeiter einzustellen“, sagt. Mit Blick auf die angespannte Corona-Lage hofft er, dass sich die Planungssicherheit verbessert.

Von Kay Steinke