Die Pizza-Kette „Domino’s“ baut ihre Präsenz in Stralsund aus mit einer zweiten Filiale in der Maxim-Gorki-Straße 32. Margarita, Salami & Co.können ab Dienstag dann entweder von der Pizzeria abgeholt oder nach Hause geliefert werden.

„Domino’s Pizza“ eröffnet zweite Filiale in Stralsund

