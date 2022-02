Stralsund

Die Würfel sind gefallen: Drei Kandidaten stehen am 8. Mai auf dem Wahlzettel der Stralsunder. 49 400 Einwohner sind aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister für die Hansestadt zu wählen. Der oder die ist dann für die nächsten sieben Jahre Chef im Stralsunder Rathaus.

Für die CDU geht Amtsinhaber Alexander Badrow ins Rennen. Bereits im Juni 2021 war der 48-Jährige auf einem Parteitag der Stadt-CDU zum Kandidaten gekürt worden. Der gebürtige Stollberger sitzt seit 2008 auf dem Stralsunder OB-Stuhl im Rathaus.

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund/ Jonathan Göbel

Zwei Gegenkandidaten für Amtsinhaber

Melanie Rocksien-Riad (Jahrgang 1977), Chefin der Möbelkette MMZ, ist gemeinsam von Grünen und Sozialdemokraten am 17. Oktober 2021 als OB-Kandidaten benannt worden. Sie ist parteilos geht als parteiübergreifende Bewerberin ins Rennen um den Chefposten.

Die Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad will Oberbürgermeisterin von Stralsund werden. Quelle: Kai Lachmann

Nach langem Ringen hatte sich die Linke schließlich zu einer eigenen Kandidatur durchgerungen. Marc Quintana Schmidt, der seit 1998 in Stralsund als Rechtsanwalt lebt und arbeitet, ist auf dem kommunalpolitischen Parkett kein Unbekannter. Von 2004 bis 2009 war der heute 57-Jähirge Mitglied der Bürgerschaft für die PDS, von 2014 bis 2019 für Die Linke offene Liste und seit 2019 für Die Linke.

Marc Quintana-Schmidt Marc Quintana-Schmidt will Stralsunder Oberbürgermeister werden. Quelle: Christian Rödel

BfS und FDP stehen hinter Badrow

Und wie haben sich die anderen Fraktionen der Bürgerschaft entschieden? Die Wählergemeinschaft „Bürger für Stralsund“ will Dr. Alexander Badrow unterstützen, so der Beschluss mit überwiegender Zustimmung, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. „Aus unserer Sicht gibt es keine Alternative zu dieser Bewerbung. In den vergangenen Jahren hat Dr. Badrow gezeigt, dass er sich für unsere schöne Heimatstadt und ihre Bewohner immer mächtig ins Zeug gelegt hat. Vieles erfolgte gemeinsam mit den Abgeordneten der Bürgerschaft“, sagt Geschäftsführer Thomas Haack und schiebt hinterher: „Wir möchten nicht, dass unsere schöne Heimatstadt Rot-Grün regiert wird! Steigende Energiepreise in ganz Deutschland, ein totales Durcheinander in der Corona-Bekämpfung und der Außenpolitik sind Markenzeichen, die wir jeden Tag spüren.“ Mit Amtsinhaber Badrow arbeite man vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammen, heißt es aus der Fraktion.

Die FDP-Fraktion der Stralsunder Stadtvertretung hatte am 8. Februar bekannt gegeben, keinen eigenen Kandidaten zu nominieren, sondern Amtsinhaber Alexander Badrow zu unterstützen.

AfD hat sich noch nicht entschieden

Hingegen noch keine Entscheidung getroffen hat die AfD-Fraktion, wie Frank Fanter der OZ sagte. Nachdem die Frist für einen eigenen Kandidaten am 22. Februar verstrichen ist, kommt nur noch die Unterstützung einer der drei Kandidaten in Frage. Welcher das sein wird, lässt sich erahnen.

Von Ines Sommer