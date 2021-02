Stralsund

Ein kleines Jubiläum ist in diesen Tagen im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Katharinenberg unter Corona-Bedingungen eher still vorübergegangen. Vor fünf Jahren wurde hier der ehrenamtliche Helferkreis für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen.

Susanne Tessendorf, Koordinatorin des Kreisdiakonischen Werkes für das MGH, war gewissermaßen von Beginn an dabei. „Persönlich mit dieser Erkrankung im Bekanntenkreis konfrontiert, bin ich 2015 in Rostock auf den Landesverband MV der Deutschen Alzheimergesellschaft aufmerksam geworden, die solche Helferkreise bereits angestoßen hatte“, sagt Susanne Tessendorf.

Stundenweise Entlastung durch geschulte Helfer

Geschulte Ehrenamtler betreuten stundenweise Menschen, die an Demenz erkrankt waren, begleiteten diese ein Stück durch den Alltag und schufen so eine Entlastung für deren Angehörige. Die Idee war, so ein Projekt auch für Stralsund ins Leben zu rufen.

„Die Alzheimergesellschaft leistete dafür viel Unterstützung“, sagt Susanne Tessendorf. Sie half dabei, ein Netzwerk zu knüpfen, brachte interessierte Akteure aus der Region zusammen und organisierte die Schulungen für die Frauen und Männer, die sich die Betreuungsaufgabe zutrauten.

Im Mehrgenerationenhaus tauschten Angehörige Erfahrungen aus

Im Mehrgenerationenhaus konnte ebenfalls auf Erfahrungen zurückgegriffen werden. „Wir arbeiteten hier bereits seit 2012 mit einer Angehörigengruppe zusammen, die bei regelmäßigen Treffen Erfahrungen austauscht“, sagt die MGH-Koordinatorin. Das und die Unterstützung durch Fachleute aus dem Hanseklinikum, der Uhlenhaus-Gruppe und des Pflegestützpunktes Vorpommern-Rügens brachte das Vorhaben schnell ins Laufen. Bereits im April 2015 konnte die erste Schulung der Helfer stattfinden.

Besuche, die Freude in den Alltag bringen sollen

Seither wurden 32 Menschen aus der Hansestadt und deren Umgebung, die an Demenz erkrankt sind, von 15 Freiwilligen begleitet. In der Regel einmal wöchentlich für etwa eine Stunde. „Ziel dieser Begleitung ist es, bei den betroffenen Menschen Anregung für Körper, Geist und Seele zu schaffen.

Der Ablauf der Besuche gestaltet sich nach den Vorlieben der Erkrankten und soll Spaß machen“, sagt Susanne Tessendorf. In gemeinsamen Gesprächen mit Betroffenen und Angehörigen wird herausgefunden, wie die Unterstützung konkret und vor allem individuell aussehen kann.

Kleine Reisen in die Vergangenheit

So gibt es beispielsweise gemeinsame Spaziergänge in den eigenen Garten mit einer Pause auf der geliebten Bank. Oder die gemeinsame Ernte von Früchten. Bei einem Gang um den Wohnblock wird an vergangene Zeiten erinnert, an die eigene Arbeit, etwa auf der Volkswerft.

„Solche kleinen Reisen in die erlebte Vergangenheit schaffen Sicherheit“, so Tessendorf. Für Freude und Vergnügen sorgen aber auch gemeinsames Basteln oder Besuche von Veranstaltungen, wie etwa Besuche im Tanzcafé. „Vergiss mein nicht“, das der Förderverein für Menschen mit Demenz 2016 über das Netzwerk mit einbrachte.

Aktuell sind sieben Frauen und ein Mann für den Helferkreis in den Familien im Einsatz. „Sie sind die Bezugspersonen für die Betroffenen wie für deren Angehörige, die oft ganz alleine auf sich gestellt sind mit der Betreuung, weil die erwachsenen Kinder aus der Ferne wenig unterstützen können. Deshalb setzen unsere Helfer ihre Arbeit unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen auch unter Corona-Bedingungen fort“, sagt Susanne Tessendorf. Was derzeit wegfällt, sind die regelmäßigen Helfertreffen mit ihren Erfahrungsaustauschen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wer sich über dieses Hilfsangebot des Helferkreises – ob als Angehöriger oder Unterstützer – informieren möchte, sollte Kontakt zu Susanne Tessendorf aufnehmen ☎ 03831/38 34 39.

Von Jörg Mattern