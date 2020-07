Stralsund

Wenn sich mal wieder die Sonne nicht so richtig zeigen will, heißt es für Sie Stadt statt Strand? Sehr schön. Stralsund eignet sich für einen Tagesausflug perfekt, obwohl Sie natürlich auch länger bleiben dürfen.

Wie sieht ein gelungener Tag in der „schönsten Hansestadt Deutschlands“ (Oberbürgermeister Alexander Badrow) bestenfalls aus? Wie viel Geld sollten Sie dafür einplanen? Die OZ gibt Tipps für drei Budgetgrößen.

Anzeige

Parken

Wenn Sie mit dem Auto kommen, sollten Sie es vom Morgen bis zum Abend abstellen: Denn Stralsund erleben Sie am besten zu Fuß. Auf jeden Fall lohnt sich eine frühe Anreise, da es sein kann, dass im Laufe des Tages alle Parkhäuser (am Hafen, Ozeaneum, Meeresmuseum, Bahnhof und Frankenwall) und die Tiefgarage Heilgeiststraße ausgelastet sind.

Weitere OZ+ Artikel

Kleines Budget: Gratis parken ist in der Bahnhofstraße (Zufahrt über Tribseer Damm) möglich. Von hier ist es eine Viertelstunde zu Fuß bis zur Innenstadt.

Mittleres Budget: Der Park & Ride-Platz „Schwarze Kuppe“ an der Werftstraße kostet 2 Euro am Tag, ein Familienticket für den Bus 3 Euro. Damit können zwei Erwachsene und drei Kinder hin- und zurückfahren. Der Bus kommt im 20-Minuten-Takt.

Großes Budget: Der Parkplatz auf dem Neuen Markt kostet 5 Euro für drei Stunden. Zentraler geht es nicht. An Markttagen (dienstags und freitags) stehen weniger Plätze zur Verfügung.

Frühstück

Kleines Budget: Einen der besten Kaffees der Stadt soll es im Café Monopol (Mühlenstraße 55) geben. Darauf lassen zumindest die 151 Google- und 34 Facebook-Bewertungen schließen. Das Ergebnis in beiden Fällen: 4,9 von 5 Sternen. Einen Milchkaffee mit Brownie gibt es dort für fünf Euro.

Mittleres Budget: In der Innenstadt gibt es wie überall zahlreiche Bäcker mit Kaffeeausschank und Snacks. Bei der Bäckerei Kühl lässt es sich sattwerden mit dem „Gute Laune Frühstück“ für 6,30 Euro.

Großes Budget: Loch im Bauch mitgebracht? Dann auf ins Café 66 in der Heilgeiststraße (raten Sie mal die Hausnummer). Das große Frühstück mit Heißgetränk, Saft, zwei Brötchen, Croissants, Wurst, Käse, Ei, Obstsalat und Joghurt mit Müsli kostet dort 13,90 Euro. Doch zu viel? Dann tut’s sicher eine kleinere Variante für 6,50 oder 9,60 Euro.

Höhepunkte

Kleines Budget: Die Unesco hat die Innenstadt Stralsunds gemeinsam mit der Wismars 2002 zum Welterbe erklärt und auf die gleichnamige Liste gesetzt. Nehmen Sie sich Zeit für einen schönen Spaziergang durchs Zentrum und sparen Sie die Seitenstraßen nicht aus, denn auch dort gibt es beeindruckende Fassaden und geschichtsträchtige Details. Der Besuch der Welterbeausstellung am Alten Markt ist kostenlos. Die Nikolaikirche auf der anderen Seite des fotogenen Rathauses kostet 3 Euro Eintritt.

Die „Gorch Fock“ im Stralsunder Hafen ist ein prächtiges Fotomotiv. Quelle: Kai Lachmann

Mittleres Budget: Die fast 90 Jahre alte und nicht mehr seetüchtige „ Gorch Fock“ an der Nordkante der Ballastkiste beherbergt heute ein Schiffsmuseum. Besucher können außerdem einen Blick in die Offiziersmesse, den Kapitänssalon und den Kartenraum werfen. Eintritt: 5 Euro pro Person, ermäßigt 2,50 Euro. Familien (Eltern und zwei Kinder ab 6 Jahren) zahlen 11,50 Euro.

Großes Budget: Das Ozeaneum mit seinen beeindruckenden Ausstellungen (z. B. Riesen der Meere) und seinen zahlreichen Aquarien ist unbestritten die Stralsunder Top-Attraktion. Deshalb wollen da auch alle hin. Norddeutschlands beliebtestes Museum öffnet um 9.30 Uhr und kostet 17 Euro, ermäßigt 12 und für Kinder (4-16 Jahre) 8 Euro. Wer früh kommt, spart sich einiges an Zeit in der Warteschlange. Denn wegen Corona dürfen sich nur einige hundert Gäste gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Wenn Sie Pech haben, ist schon um 10.30 Uhr eine lange Schlange vor dem weißen Bau. Das kann dann mal ein Stündchen und mehr dauern. Profis nehmen Sonnencreme und Regenschirm mit. Zur Abwechslung zwischendurch ist eine Fahrt für 2,50 Euro im 17 Meter hohen Riesenrad nebenan empfohlen.

Die Schlange vor dem Ozeaneum kann auch bei gutem Wetter schon vor 11 Uhr so aussehen. Quelle: Kai Lachmann

Keine Lust aufs Schlangestehen? Dann ab ins Meeresmuseum, Katharinenberg 14 - 20, wo Ausstellungen und Aquarien mit Schildkröten und tropischen Fischen auf Besucher warten. Tickets kosten für Erwachsene 10, ermäßigt 8, für Kinder 5 Euro.

Hafenrundfahrt oder Stadtrundfahrt?

Die Antwort fällt schwer. Beides ist sehr zu empfehlen und Sie bekommen bei beiden Touren unterschiedliche Infos über die Stadt. Manch ein Moderator einer Stadtrundfahrt geht angenehm ins Detail der Stadtgeschichte, dafür erklärt Kapitän Robér Sauer auf dem Ausflugsschiff „ Altefähr“ Stralsund unterhaltsam vom Wasser aus. Beide Touren dauern je eine Stunde.

Die Bimmelbahn hat ihre Runde durch die Stadt gedreht, nun kommt noch eine Runde um den Neuen Markt. Quelle: Kai Lachmann

Bus (Abfahrt am Ozeaneum) oder Bimmelbahn (Abfahrt am Neuen Markt) kosten für Erwachsene 12, für Kinder 5 und kleine Kinder unter fünf Jahren 0 Euro. Hafenrundfahrten kosten für Erwachsene 10, für Kinder (4-14 Jahre) 5 und für Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern) 26 Euro. Abfahrt ist an der Fährbrücke um 10.15, 12.15, 14.15, 16.15 und 18.30 Uhr.

Mittag- und Abendessen

Kleines Budget: Am Hafen ein Fischbrötchen direkt vom Boot – da kommt Ostseeküsten-Feeling auf. Ab 3,20 Euro pro Snack geht es los. Die Auswahl ist groß und das Ambiente wunderbar maritim. Zum Nachtisch gibt’s Eis im Alten Zollhaus für 1,20 Euro pro Kugel.

Mittleres Budget: In Tine’s Nudelküche in der Heilgeiststraße lautet die Tagesempfehlung am Sonnabend „Fagiolini mit exotischem Pesto (mit Thai-Basilikum, Mango und Ananas), Feta und Räucherlachs“, was nichts anderes heißt als: Hier kommt Leidenschaft auf den Teller. Je nachdem, wie groß der sein soll und ob’s noch ein Drink dazu sein darf, kann man dort für rund 10 Euro nachhaltig satt werden. Donnerstag und Freitag offen bis 19, an anderen Tagen bis 16 Uhr. Sonntag und Montag geschlossen.

Großes Budget: Die Auswahl in Stralsund ist so reich, dass es schwerfällt, nur eine Empfehlung zu geben. Goldener Löwe am Alten Markt – Schwerpunkt Fisch, toller Ausblick. Zum Scheele, Fährstraße – gehobene Küche, mal was anderes. Brasserie am Neuen Markt – auf der Karte ist für jeden was dabei, große Burger. Zur Kogge, Tribseer Straße – Wo kann man gut Fisch essen? Da! Oder im Schipperhus, Langenstraße. Wo es auch hingehen mag: Mit Vor- und Nachspeise und einem Getränk sollten Sie um die 30 Euro pro Person einplanen, für die Abendkarte im Scheele mehr.

Aussicht genießen

Kleines Budget: Pause machen, durchatmen, aufs Wasser schauen: Die Weißen Brücken am Knieper Teich mit seiner Fontäne zählen zu den schönsten Ecken der Stadt. Einen Spielplatz gibt es dort auch.

Mittleres Budget: Der sagenhafte Ausblick vom Turm der Marienkirche entschädigt für die 366 Stufen, die es vorher zu bewältigen gilt. Aus fast 100 Metern Höhe haben Sie die roten Dächer der Innenstadt, Rügen, Hiddensee und vieles mehr vor Augen. Kosten: 4 Euro pro Person.

Stralsund von oben: Wer diesen Blick genießen möchte, sollte sportlich sein: 366 Stufen gilt es in der Marienkirche zu bewältigen. Quelle: Leonie Zimmermann

Großes Budget: Die Aussicht nach Rügen auf der großzügigen Terrasse der Kron-Lastadie ist zwar gratis, aber man kennt das ja – wenn schon 15 Biersorten zur Auswahl stehen, darunter diverse Craft-Beer-Sorten, dann will man auch das ein oder andere probieren ... Im Braugasthaus Dolden Mädel empfiehlt es sich, dafür 10 Euro (oder eben mehr) einzuplanen. Keine Lust auf Bier, dafür aber auf was zu futtern? Dann werden Sie womöglich beim Griechen „Poseidon“ nebenan fündig.

Souvenirs

Kleines Budget: Stralsunder Bier. Die Störtebeker Braumanufaktur hat neben den herkömmlichen Sorten auch Kreationen wie Mittsommer-Witt oder Bio Bernstein-Weizen im Programm. Gibt's in jedem gut sortierten Supermarkt oder direkt bei der Brauerei in der Greifswalder Chaussee. Eine Flasche kostet zwischen knapp einem und drei Euro.

Mittleres Budget: Stralsunder Marzipan. Das gibt es entweder im Hotel am Jungfernstieg oder zum Beispiel bei Edeka in der Fußgängerzone, falls es dort nicht ausverkauft ist. Ein Goldtaler kostet knapp 2, ein 8er Konfektwürfel rund 6 Euro.

Doerthe Loeper macht kunstvolle Meerjungfrauen in verschiedenen Größen. Zu sehen und zu kaufen gibt es die Figuren in der Galerie der Kompanie Kabruusch auf der Hafeninsel. Quelle: Kai Lachmann

Großes Budget: Stralsunder Kunst. In der Galerie der Kompanie Kabruusch auf der Hafeninsel zeigen mehrere Künstler ihre (maritimen) Werke – von Ohranhängern in Fischform über Segelschiffe auf Holz und Glas bis hinzu Meerjungfrauen, denen Doerthe Loeper eine eigenwillige Form gibt. Je nach Größe kosten sie zwischen 35 und 320 Euro.

Und sonst so?

Stralsund hat noch wesentlich mehr zu bieten: Zoo mit Polarwolf-Nachwuchs, Strandbad ohne Eintritt, Spaßbad Hansedom mit coolen Rutschen (offen ab Montag), das fotogene Heilgeist- und das Johanniskloster am Rande der Altstadt und eine Shoppingmeile, die von günstig bis exklusiv ein umfassendes Angebot hat. Die Filialen bekannter Ketten werden in den Seitenstraßen von vielen kleinen Läden ergänzt. Die OZ wünscht viel Spaß beim Entdecken!

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Kai Lachmann