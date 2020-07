Die Täter drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in das Haus im Voigdehäger Weg ein, das von verschiedenen Firmen genutzt wird. Wir hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Stralsund: Einbruch in ein Bürogebäude

