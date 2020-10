Stralsund

Erneut hat es in Stralsund an einer Schule einen Coronafall gegeben. Nachdem vor knapp zwei Wochen das Virus bei einer Lehrkraft der Schillschule nachgewiesen wurde, ist nun das Schulzentrums am Sund betroffen. Dort ist eine Lehrerin infiziert, die sowohl am gymnasialen Teil als auch am Regionalschulteil unterrichtet. Das Ermitteln von Kontaktpersonen lief am Donnerstag im Gesundheitsamt des Landkreises auf Hochtouren.

Für die Schüler mehrerer Klassen hat die Behörde Quarantäne angeordnet. „Wir haben alle 120 Elternhäuser informiert“, sagt Schulleiterin Regina Landt. „Wir waren auf diesen Ernstfall vorbereitet. Die Schüler werden nun im Distanzunterricht beschult.“ Dafür habe die Schule Vorkehrungen getroffen. Die Klassenleiter sollten zum Beispiel prüfen, ob die Schulcloud – eine digitale Unterrichts- und Lernplattform – und das Einloggen funktionieren. „Ich weiß, dass es viele ordnungsgemäß gemacht haben“, berichtet Landt. Sollte dennoch nicht alles hundertprozentig laufen, „dann finden wir eine anderen Lösung.“

Ausbrüche an Schulen liefen bisher glimpflich ab

Nach Angaben des Landkreises gelten die Schüler als Kontaktpersonen, die Eltern aber nicht. Ob auch Lehrkräfte als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden müssen, werde laut Landkreissprecher Olaf Manzke ermittelt. Wie lange die Quarantäne dauert, hänge davon ab, wie lange die Lehrerin schon infiziert war.

Regina Landt leitet das Stralsunder Schulzentrum am Sund. Quelle: Christian Rödel

„Wir hoffen, dass es eine Vorsichtsmaßnahme bleibt und dass die Sache keine größeren Kreise zieht“, meint die Schulleiterin. Die Ausbrüche an Schulen in der Region haben bisher keine größere Anzahl von Fällen nach sich gezogen, weder in Franzburg im August noch vor Kurzem bei der Schillschule. „Die Lehrer sehen die aktuelle Situation mit gemischten Gefühlen“, sagt Regina Landt. „Sie müssen nun selbst entscheiden, ob sie von ihrem Recht der Präventivtestung Gebrauch machen oder nicht.“ In der kommenden Woche soll auf dem Schulgelände ein temporäres Testzentrum errichtet werden.

60 Personen aktuell infiziert

Insgesamt sind im Landkreis Vorpommern-Rügen nach Angaben des Gesundheitsamtes bis Donnerstagmorgen 60 Personen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 14 mehr als am Vortrag. Drei Erkrankte werden stationär behandelt. 200 weitere Menschen wurden bisher als Kontaktperson ermittelt. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete Vorpommern-Rügen 198 Coronainfektionen.

Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler weist darauf hin, dass die vom Landkreis tagesaktuell gemeldeten Zahlen von denen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock abweichen können, je nachdem, wann die Zahlen übermittelt werden. Zudem veröffentlicht der Landkreis seine Zahlen am Vormittag, das Lagus oftmals am späten Nachmittag.

