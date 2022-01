Stralsund

Die Glühwein-Kogge auf dem Alten Markt in Stralsund hat seit dem Wochenende wieder geöffnet. Das Angebot an der Eisbahn wurde bei gutem Wetter am Sonnabendabend auch gleich gut genutzt.

„Das ist eine tolle Idee, die Glühwein-Kogge und die Eisbahn noch bis zum 20. Februar zu öffnen“, sagte die Stralsunderin Grit Hübner. Sie traf sich am beliebten Stand mit Freundinnen, um bei dampfenden Glühwein und alkoholfreiem Punsch zu klönen. „Das machen wir bald wieder“, meinte sie. Geöffnet hat der Stand nun täglich von 11 bis 20 Uhr.

Was für die Angebote gilt

Zuerst hatte der Landkreises Vorpommern-Rügen nur die Öffnung des Eisvergnügens erlaubt. Nun folgt die Glühwein-Kogge – und auch das Riesenrad darf wieder betrieben werden.

Einzige Bedingung für den Höhenflug: Alle Personen, die in einer Gondel gemeinsam die Eisbahn von oben sehen möchten, müssen einem Hausstand angehören. Die Stralsunder Stadtwerke wollen das Ensemble nun bis zum Ende der Winterferien offen halten – also bis zum 20. Februar.

Für Eisbahn und Riesenrad gilt die 2G-Regel, zum Abholen der Getränke an der Kogge muss lediglich Abstand gehalten werden.

Von Christian Rödel