Stralsund

Schlittschuhlaufen um einen wundersam leuchtenden Stern, im Hintergrund die schmucke Rathausfassade, dazu Musik und vielleicht tänzeln auch noch ein paar Schneeflocken durch die Winterluft: Ein paar schöne Stunden lassen sich im Herzen Stralsunds an und vor allem auf der Eisbahn verbringen. Es ist derzeit so ziemlich das einzige Angebot, um sich in Stralsund die Freizeit zu versüßen.

Dass die Eisbahn überhaupt wieder öffnen konnte, obwohl der Weihnachtsmarkt drum herum aufgrund zu hoher Coronazahlen abgebrochen werden musste, hat mehrere Gründe. Zum einen die Betrachtung: Die Fläche wurde nicht als Bestandteil des Marktes eingestuft, obwohl sie in dessen Zentrum lag, sondern als Sport- und Freizeitstätte. An der frischen Luft dürfen diese genutzt werden. Ein verwaltungsrechtlicher Trick, wenn man so will.

Eisbahn mit Leuchtstern, Weihnachtsbaum, Nikolaikirche und Rathausfassade – was für ein Ensemble. Quelle: Kai Lachmann

Stände und Bahn ergeben ein Gesamtbild

Zum anderen ist es das Engagement von Betreiber Ulf Becker. „Wir wussten nicht, ob es sich lohnt. Aber wir haben gedacht, wir probieren es aus.“ Möglich ist, dass sich das diesjährige Stralsunder Gastspiel des Berliners finanziell nicht rechnen wird. Denn Becker ist noch mit zwei weiteren Angeboten in die Hansestadt gekommen: einem Getränkestand in Form eines Holzschiffs und mit einem Rundgrill. Beide Geschäfte mussten mit dem Weihnachtsmarkt schließen. Die Einnahmen aus der Gastronomie fehlen dem Unternehmer. „Die Eisbahn ist eigentlich nur Mittel zum Zweck“, sagt er. „Die Stände und die Bahn ergeben normalerweise ein Gesamtbild.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele andere Schausteller auch ist Ulf Becker der Meinung, dass der Markt ein Reinfall war – erst aufgebaut, dann eingeschränkt und letztlich vorzeitig geschlossen: „Jeder hat gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Das hätten wir uns auch sparen können.“ Doch auch in Zukunft sei Stralsund für ihn gesetzt. Wobei er in seiner Heimatstadt in diesem Jahr vermutlich mehr Freude gehabt hätte. Denn in Berlin blieben die Märkte im Gegensatz zu MV offen. Von Anfang an galten dort die 2G-Regeln, hier traten sie erst nach den ersten Wochen in Kraft. Auf dem Alten und Neuen Markt wurden Zäune gezogen und aus 2G wurde 2G plus. Becker: „Das war schwierig und hat den Weihnachtsmarkt abgewürgt.“

Die Kundschaft ist da, aber nicht immer so zahlreich, wie es unter anderen Umständen der Fall wäre. Quelle: Kai Lachmann

Öffnung bis 9. Januar – oder länger?

Der Zuspruch zur Eisbahn ist in diesem Jahr eher gemischt. Das Wochenende am 4. Advent lief gut, auch mit den Öffnungen an den Weihnachtsfeiertagen war Ulf Becker zufrieden. An anderen Tagen, etwa in der Woche, ist der Andrang oft etwas verhalten. „Es fehlt das Flair, das Drumherum“, so der Eisbahn-Chef. Noch stehen einige Buden auf dem Alten Markt und auch das kleine Riesenrad wurde noch nicht abgebaut. Dahinter verbirgt sich die Hoffnung, dass die Corona-Zahlen so weit sinken, dass eine Öffnung wieder möglich ist. Dass dies eintritt bis zum 9. Januar, so lange hätte das bunte Treiben auf dem Alten Markt dauern sollen, wird allerdings zunehmend unwahrscheinlich.

Zeiten, Preise, Regeln Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 20 Uhr. Nach Angaben der Stadtwerke Stralsund, die in diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt verantwortlich waren, hat die Eisbahn bis zum 9. Januar geöffnet. Preise: Kinder zahlen 4, Erwachsene 5 Euro Eintritt. Das Ausleihen von Schlittschuhen kostet 3 Euro. Einschränkungen: Gäste müssen sich an die 2G-Regel halten, das heißt, der Zutritt ist nur Geimpften und Genesenen gestattet. Davon ausgenommen sind Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch auf dem Eis müssen 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Die Anzahl der Schlittschuhläufer, die gleichzeitig auf die Fläche dürfen, ist deshalb begrenzt. Mal woanders Schlittschuhlaufen? Geöffnet hat auch wieder die Eisbahn in Heringsdorf auf Usedom. Dort gilt die 2G-plus-Regel.

Ein weiterer Grund, warum aber wenigstens die Eisbahn offen bleiben kann: Unterstützung. „Die Betriebskosten sind hoch“, meint Becker. Aber es gebe Hilfe von der Stadt, außerdem kommen die Stadtwerke für den Strom auf. So hat der Betreiber doch noch Hoffnung, schwarze Zahlen schreiben zu können. „Abgerechnet wird zum Schluss.“ Der soll wie erwähnt am 9. Januar sein. Oder könnte die Eisbahn auch länger offen bleiben? „Vorstellen kann ich mir das schon“, meint Becker. „Aber das muss auch jemand bezahlen.“

Von Kai Lachmann