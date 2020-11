Stralsund

Freude in der Braumanufaktur an der Greifswalder Chaussee. Das Störtebeker Nordik-Porter holte seine insgesamt 9. Auszeichnung bei einem international renommierten Bierwettbewerb. Der tiefschwarze Eisbock mit 9,1 Volumen-Prozent Alkohol errang die Silbermedaille des European Beer Star Award in der Kategorie „Porter/Stout (Baltic)“.

Gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt

„Ein toller Erfolg“, konstatiert Roland Schmalenbach, Braumeister bei der Störtebeker Braumanufaktur. Mit 2036 eingereichten Bieren aus 42 Ländern verzeichnete der Award in diesem Jahr eine einmalig hohe Teilnehmerzahl. Eine 66-köpfige Expertenjury aus Braumeistern, Biersommeliers und ausgewiesenen Bierkennern verkostete die Biere und beurteilte sie nach Farbe, Geruch, Geschmack, Aromaprofil und Gesamteindruck.

Qualität der Wettbewerbsbiere nimmt zu

Nur die besten erhielten eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille. „Die Qualität der Biere nimmt von Jahr zu Jahr zu. Umso mehr freuen wir uns, dass das Nordik-Porter zum wiederholten Male ausgezeichnet wurde“, so Schmalenbach weiter.

In den vergangenen Jahren konnte die Brauspezialität mit ihren kräftigen Aromen nach Bitterschokolade und Kaffee bereits mehrfach national und international begeistern. Unter anderem erhielt der Eisbock 2019 die Auszeichnung „Craft Bier des Jahres“ beim Meininger International Craft Beer Award.

Interessierte können bald mehr über das Nordik-Porter und die anderen Eisbock-Biere erfahren. Am 27. November feiert die erste Ausgabe des Formats „Störtebeker Live“ Premiere, eine regelmäßige Online-Verkostung zu spannenden Themen rund um die Braukunst vom Strelasund.

Von Jörg Mattern