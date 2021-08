Stralsund/Kamp

Die Stralsunder Firma Ostseestaal hat am Mittwoch die neuste Elektro-Solar-Fähre auf dem Strelasund getestet. „Wir sind alle Manöver durchgegangen“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. „Höchstgeschwindigkeit, Wenden bei schneller Fahrt, volle Fahrt zurück.“ Dem jungen Kapitän hätte es richtig Spaß gemacht.

Trotz der widrigen Wetterverhältnisse zwischen Rügenbrücke und der Halbinsel Devin hätten sie sogar die maximale Geschwindigkeit getoppt. So erreichte das Spezial-Schiff Tempo 16, sonst würde das Maximum eigentlich bei 14 Stundenkilometern liegen. Die Dienstgeschwindigkeit der Fähre wird später Tempo 8 betragen.

Überführung am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen soll das Schiff nun zur Insel Usedom überführt werden. Ab vier Uhr soll es den Stralsunder Hafen verlassen. Ursprünglich waren für den Törn zwei Tage angesetzt, doch durch das schlechte Wetter muss die Crew die Fähre nun an einem Tag überführen, damit sie rechtzeitig für die Taufe am Sonnabend bereit steht.

Die neue Elektro-Solar-Fähre der Firma Ostseestaal soll ab Sonnabend Fußgänger und Radler bei Usedom befördern. Quelle: Stefan Sauer

Fähre verbindet Usedom mit vorpommerschem Festland

Nach zwei Jahren Pause haben Radfahrer und Wanderer ab Sonnabend dann wieder eine zusätzliche Fährmöglichkeit zur Insel Usedom und zurück. Wie ein Sprecher der Oderhaff-Reederei Peters aus Ueckermünde sagte, nimmt das 15 Meter lange Schiff in Kamp (Vorpommern-Greifswald) gleich den Betrieb auf. Der Neubau hat nach Angaben der Reederei rund 700 000 Euro gekostet. Er wird zu 45 Prozent vom Land gefördert. Bei der Taufe am Sonnabend wird unter anderem Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) zu Gast sein.

Die neue Elektro-Solar-Fähre der Firma Ostseestaal wird am Sonnabend getauft. Quelle: Stefan Sauer

Die Elektro-Solar-Fähre ersetzt eine konventionelle Fähre, die seit zwei Jahren nicht mehr zwischen dem Festlandhafen Kamp und Karnin auf der Insel Usedom pendeln durfte. Bisher konnten Radler zur Insel nur über Ueckermünde per Schiff nach Kamminke übersetzen oder neben der Bundesstraße über die Zecheriner Brücke radeln.

Das Solar-Schiff kann 15 Fahrräder und 20 Fahrgäste auf einer Überfahrt mitnehmen. Die neue Fähre wird über Solarmodule und eine Batterie, die 80 Kilowattstunden speichern kann, angetrieben und verfügt über einen 60 Kilowatt starken Propeller. Das Wasserfahrzeug soll dann täglich zehn Mal auf dem Peenestrom zwischen dem Festland und der Ferieninsel hin und her pendeln.

Von Kay Steinke