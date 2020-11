Stralsund

Der November mag noch so trist sein, in mehreren Haushalten in Stralsund und Umgebung sind Freude und Euphorie trotzdem riesengroß. Denn die Schwangerschaft ist nun vorbei, das Kindlein endlich da. Elf Geburten wurden im Hanseklinikum Stralsund in der vergangenen Woche betreut.

Am 4. November sorgte Lilly Brandt um 23.22 Uhr für Stimmung im Kreißsaal. Die junge Dame brachte 3280 Gramm (g) auf die Waage und maß 51 Zentimeter (cm). Ihre Kinderstube ist in Stralsund. Am 6. November um 12.55 Uhr war es für Leo Ley ( Wendorf) soweit. Seine ersten Daten: 3680 g, 53 cm. Rund sieben Stunden später wurde Ylva Bindernagel begrüßt. Die Hebammen notierten für sie 2770 g und 47 cm.

Am 7. November um 1.32 Uhr wollte es der Stralsunder Jonas Gustke wissen. Der 52 cm große Junge wog 3505 g. Am Tag darauf erblickte Nils Kasten um 4.43 Uhr das Licht der Welt. Hiddensees Jüngster startete mit 2950 g und 46 cm. Gleich drei Vornamen trägt der Velgaster Lerroy Milow Rudolf Nelke. Er kam am 11. November um 18.57 Uhr mit 3675 g und 52 cm zur Welt. Die anderen Kinder sollen nicht genannt werden. Allen Familien einen herzlichen Glückwunsch.

Von Kai Lachmann