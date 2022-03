Stralsund: Endlich wieder tanzend durch die Nacht

Stralsund

Es ist Freitagabend in der Stralsunder Altstadt und es ist spürbar, dass wieder langsam ein nächtliches Leben in den Gassen aufblüht. In kleinen Pulks ziehen insbesondere junge Leute durch die Straßen, um in die Clubs und Musikkneipen der Hansestadt zu pilgern. Seit Freitagabend dürfen die Clubs und Live-Musikkneipen in ganz Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste empfangen.

Von Kneipe zu Kneipe

Lars-Ole Größel, Inhaber von "Knuts Bar" freut sich auf den Restart des Stralsunder Nachtlebens, der am Freitagabend ein gelungenen Auftakt hinlegte. Lars-Ole Größel und sein Team wollen zukünftig wieder Open-Stage-Veranstaltungen und Live-Musik anbieten. "Die Leute wollen endlich wieder ausgehen und etwas erleben", so Größel. Quelle: Christian Rödel

Aus „Knuts Bar – Der Studentenkeller“ in der Mönchstraße dringt fröhliches Stimmengewirr, denn hier bedient Betreiber Lars-Ole Größel gut gelaunte Leute, die am Tresen quatschen, Bier trinken oder Tisch-Kicker spielen. „Die Leute wollen sich wieder wie früher treffen und freuen sich darauf, endlich mal nicht nur zu Hause die Zeit am Wochenende verbringen zu müssen“, meint Lars-Ole Größel, der seit 2017 den beliebten Studentenkeller betreibt. Frühestens Ende März, aber spätestens Anfang April will sein Team wieder sogenannte Open-Stage-Veranstaltungen anbieten, also mit Live-Musik und anderen Bühnenacts.

Sorgen für gutes Licht auf der Tanzfläche des Stralsunder Clubs "T1" in der Altstadt: Jirka Konrad (v.l.) und Arne Nehls. Quelle: Christian Rödel

„Ich bin froh, dass es wieder weiter geht und bleibe ‚Knuts Bar’ treu“, meinte der Stralsunder Max Schmidt am Freitagabend, der sich hier mit seiner Freundin Dajana verabredet hat, um mit Freunden in fröhlicher Runde etwas Spaß zu haben. Weiter geht’s in dieser Nacht zur Werkstatt auf die Hafeninsel, wo strenge Einlasskräfte auf die Corona-Verordnungen achten und nur Geimpfte oder Genesene hinein lassen. Also: 2G plus ist angesagt, nur ein aktueller Corona-Tagestest reicht nicht aus, um hinein zu kommen.

Am Samstagabend bildeten sich vor der Werkstatt Warteschlangen bis vor das „Fischermänns“, denn die maximale Auslastung laut Landesverordnung galt es einzuhalten. Schon kurz nach Start um 22 Uhr war die Tanzfläche voll und blieb es auch bis in die Morgenstunden. Die Nachtschwärmer hielten hier bis 6 Uhr in der Früh durch und hätten wohl auch gerne noch länger gemacht, hätte man ihnen die Möglichkeit dazu gegeben. Wie auch in den anderen Lokalen wurde deutlich, dass die Stralsunder nach Tanz und lauter Musik lechzten.

Erleichterung auch bei Veranstaltern

Ebenso gut besucht ist es auch im „T1“ in der Heilgeiststraße, wo Bar-Betreiber Thomas Münchow das vergnügungssüchtige Party-Volk in dieser Nacht begrüßte. Robert Lüders und Lisa Trösch vom Miura-Team, das in Stralsund eine lange Tradition als Disco-Betrieb hat, kooperieren mit dem Club. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz unserer Gäste, die lange darauf warten mussten, dass es mit dem Nachtleben wieder losgeht“, sind sich beide einig.

Nadine Bliß, Bardame im Stralsunder Club "T1", ist wieder in ihrem Element und zaubert für die Gäste coole Drinks und meint: "Ich bin so froh, dass es wieder weiter geht und die Leute trotz der langen Zwangspause wieder zu uns kommen." Quelle: Christian Rödel

„Wir sind zufrieden mit dem Neustart und hoffen natürlich, dass es so weitergeht und keine Corona-Rückschläge das nächtliche Party-Leben wieder kaputt machen“, so Robert Lüders. „Wir haben am 8. März 2020 unsere letzte Tanzveranstaltung gehabt und mussten dann alles für genau zwei Jahre hier ruhen lassen. Das war eine schwere Zeit, aber jetzt sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels“, wagt T1-Chef Münchow einen positiven Blick in die Zukunft.

Marie Puchert und Erik Sopora - der als DJ E.T.E., im Wechsel mit seinem Kollegen Dan Ey, im "T1" Musik auflegt - freuen sich, dass sie wieder tanzen und feiern gehen können. Quelle: Christian Rödel

Bar-Dame Nadine Bliß mixte wie früher ihre leckeren Cocktails im „T1“ und DJ DAN Ey legte wie gewohnt, in Abwechslung mit seinem Kollegen DJ E.-T.E. , auf und alle waren in dieser Nacht guten Mutes. „Ich bin so froh, dass es wieder weitergeht und die Leute trotz der langen Zwangspause wieder zu uns kommen“, sagt Nadine Bliß, die beim Mixen der coolen Drinks wieder in ihrem Element ist.

Von Christian Rödel und Wenke Büssow-Krämer