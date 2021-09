Stralsund

Da kann man schon von einem Erdrutsch sprechen: Das jahrzehntelang schwarze Vorpommern ist nun rot. Die CDU hat fast alle Direktmandate an die SPD verloren. Als hätte Kanzlerin Merkel bei ihrem Abschied die Mandate gleich mitgenommen. Bis auf eine Ausnahme: CDU-Urgestein Harry Glawe, zuletzt Landes-Wirtschaftsminister, holte im Wahlkreis 24 souverän den Sieg mit 33,1 Prozent, wenn auch mit Verlusten gegenüber 2017.

Zwar nahm er die Gratulationen an, sagte aber der OZ: „Für meine Christdemokraten ist dieser Sonntag kein Freudentag. Ich hätte mir ein besseres Ergebnis gewünscht.“ Platz 2 teilen sich im WK 24 SPD-Kandidat Mario Bauch und AfD-Mann Siegfried Klein mit jeweils 22,7 Prozent.

Über den Listenplatz weiter im Landtag

Harry Glawe muss Vorpommern-Rügen aber nicht allein in Schwerin vertreten. Über einen guten Listenplatz rutscht nämlich auch die Stralsunderin Ann Christin von Allwörden in den Landtag, wo sie auch schon die letzten vier Jahre saß. Das direkte Duell in dem rein Stralsunder Wahlkreis 26 verlor sie zwar an Beatrix Hegenkötter, die mit 25,5 Prozent schnurstracks nach Schwerin marschiert, doch mit 16,9 Prozent überholte die Christdemokratin im Laufe des Wahlabends doch noch den AfD-Mann Bert Obereiner (16,2). „Das heißt, wir müssen kämpfen, dass es in vier Jahren wieder anders wird“, sagte die Abgeordnete, die auch in der Stralsunder Bürgerschaft sitzt, geknickt der OZ.

Die Grünen-Kandidaten, die sich am Wahlabend alle im Stralsunder Büro getroffen hatten, feierten ihren Einzug ins Landesparlament und natürlich das gute Ergebnis im Bund. Da waren die Einzelergebnisse in Vorpommern-Rügen eher zweitrangig, hatte man bei der Party den Eindruck. Das absolut beste Ergebnis fuhr die Stralsunder Kita-Leiterin Anett Kindler ein. Sie holte 11 Prozent der Stimmen im WK 26. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es bis Schwerin schaffe. Deshalb bin ich auch nicht enttäuscht. Aber ich freue mich riesig, dass wir es in den Landtag geschafft haben.“ Für ein Schwerin-Ticket reichte es auch bei Rolf Martens (5,4), Conrad Busse (4,9) und Simon Nagy (4,1) nicht.

Höhenflug der Sozialdemokraten

Während man bei der CDU Wunden leckt, schweben die anderen immer noch auf Wolke 7: Die SPD schnappte sich in unserem Landkreis drei Direktmandate. Neben Beatrix Hegenkötter in Stralsund (WK 26) sind das Thomas Würdisch (31,4 Prozent im Wahlkreis 25) und Michel-Friedrich Schiefler (20,4 Prozent im Wahlkreis 23).

Thomas Würdisch sieht mit dem erneuten Einzug in den Landtag seine Arbeit in der Vergangenheit gewürdigt. „Die Menschen schauen sich um, sehen wer aktiv ist und honorieren das“, meinte er nach den ersten vorläufigen Ergebnissen am Wahlabend. Beatrix Hegenkötter hofft am Tag nach der Wahl darauf, dass der Adrenalinspiegel wieder sinkt. „Es war ein historischer Abend und ist eine große Auszeichnung, aber auch eine riesengroße Aufgabe, die man auch angehen muss“, so die 46-Jährige, die sich am Montagabend bereits auf weitere richtungsweisende Entscheidungen aus Landesvorstand und Landesparteirat vorbereitete.

Mario Bauch, der sich in seinem Wahlkreis 24 dem CDU-Mann Harry Glawe geschlagen geben musste, hätte zwar ebenfalls gerne seine Partei in Schwerin vertreten, freut sich aber für seine Mitstreiter und das gute Abschneiden der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Beatrix Hegenkötter, Thomas Würdisch und Michel-Friedrich Schiefler sieht er Vorpommern-Rügen dort bestens vertreten. „Es ist wichtig, dass wir in unserer Region Stimmen in Schwerin haben“, so Bauch.

Kein Landtagsmandat für FDP und Philippen

Ohne Schwerin-Ticket, aber keinesfalls enttäuscht, steht die FDP nach dieser Wahl da. Auch hier hat ein Stralsunder das beste Ergebnis erkämpft: Ralf Klingschat, WK 26, holte auf Anhieb 9 Prozent. „Das ist das beste Ergebnis seit Jahren für unsere Partei. Ich freue mich, dass wir im Landtag sitzen, und auch im Bund gibt es Aufwind. Ich hab jetzt zwar kein Landtagsmandat, aber ich werde mich weiterhin in der Bürgerschaft engagieren“, sagte der 55-Jährige der OZ.

„Ich hätte in Schwerin gern ein paar Punkte angesprochen“, sagt Michael Philippen. Der Stralsunder wollte mit Unterstützung der Wählergemeinschaft „Bürger für Stralsund“ in den Landtag. „Aber ich nehme es sportlich und werde mich weiterhin auf kommunaler Ebene einbringen. Natürlich ist man etwas enttäuscht, aber man sieht, dass man gegen die großen Parteien keine Chance hat“, so der 53-Jährige im OZ-Gespräch.

Ein Direktmandat konnte auch die AfD in Vorpommern-Rügen nicht erringen. Dafür rücken über die Listenplätze gleich drei Leute nach und sitzen im Schweriner Landtag: Paul Timm, Eva-Maria Schneider-Gärtner und Michael Meister. „Alles nur rot, damit können wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagt AfD-Sprecher Jens Kühnel.

Linken-Kandidat Weiß muss Landtagssitz abgeben

Die Linken blicken in allen vier Wahlkreisen in und um Stralsund auf ein stabiles Ergebnis. Sebastian Lange holt in Stralsund 11,3 Prozent, Dr. Wolfgang Weiß (WK 24) erreicht 11,2, Olga Fot (Knieper bis Barth) schafft 10,4 und Armin Latendorf im Glawe-Wahlkreis 9,5 Prozent. Für einen Sitz im Landtag reichte es damit jedoch für keinen der Kandidaten. Im Gegenteil: Wolfgang Weiß, der die Linken in der letzten Wahlperiode im Landesparlament vertrat, verliert seinen Sitz.

Am Tag nach der Wahl zeigte er sich darüber allerdings nicht allzu betroffen. „Wer 25 Jahre lang für einen Generationswechsel kämpft, fängt jetzt nicht an zu klammern, wenn er im Rentenalter angekommen ist“, meint der 66-Jährige. „Es ist nicht so, dass ich froh bin, wenn ich bedenke, was ich noch hätte bewegen können. Wäre es der Wunsch der Wähler gewesen, hätte ich auch noch den Alterspräsidenten gemacht“, so Wolfgang Weiß. Dem Kreistag will der Mann aus Kreutzmannshagen allerdings auch weiterhin noch erhalten bleiben.

Auch Olga Fot, die erstmals für die Linken um den Einzug in den Landtag kämpfte, zeigte sich mit ihrem Ergebnis versöhnlich. „Ich fühle mich geehrt, dass fast 3000 Menschen für mich gestimmt haben. Ich werde auch weiterhin daran arbeiten, diese Leute nicht zu enttäuschen, und nehme es als Vertrauensvorschuss“, sagt die Stralsunderin.

