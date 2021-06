Stralsund

Jens Schnibben hat nicht lange gefackelt. Da es wieder möglich ist, lässt der Inhaber der Trommelschule „Trommel mit“ in Stralsund schnellstmöglich die Kultur wieder aufleben. Drei Konzerte sind in Vorbereitung. Das Erste wird gleich am Donnerstag, 3. Juni, auf der Bühne Blechwerk, Lindenstraße 142, gespielt: Die regionale Band „Weird scenes inside the goldmine“ (Seltsame Szenen in der Goldmine) tritt um 20 Uhr auf. „Das hatten wir eh geplant für eine Übertragung ins Internet“, erklärt Schnibben, warum es so schnell geht. Nun kann endlich wieder Publikum dabei sein – nicht nur am Bildschirm, sondern live vor Ort. Tickets gibt es auf www.eventim.de und kosten 12,34 Euro.

Warum ist das möglich? Die aktuelle Corona-Landesverordnung lässt Spielraum für Veranstaltungen zu: Aktuell dürfen sich überall in MV 50 Personen im Innenbereich treffen. Zusätzlichen Spielraum gibt es für Regionen, in denen der Inzidenzwert sehr niedrig ist, was in Vorpommern-Rügen der Fall ist. Deshalb kann der Landkreis weitere Öffnungsschritte vorziehen und macht das auch. Denn die Inzidenz liegt hier seit mehr als sieben Tagen unter zehn (aktuell bei 4,5). Also ist etwa Konzertspielstätten der Normalbetrieb unter Auflagen gestattet.

Genehmigung nur bei mehr als 100 Gästen nötig

Wie Dörte Lange von der Pressestelle des Landratsamtes informiert, sind nun in Vorpommern-Rügen Veranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 100 Personen erlaubt. „Unter Einhaltung der Hygieneregeln und mit Anzeige beim Gesundheitsamt.“ Also einfach nur Bescheid sagen. Eine Genehmigung ist erst notwendig, sollten es mehr als 100 Personen werden. Jens Schnibben ist übrigens nicht der Einzige, der gleich etwas auf die Beine stellt. „Wir werden überschwemmt von Anzeigen und Anträgen“, berichtet Lange. Das Gesundheitsamt bemühe sich, innerhalb von 24 Stunden Antworten zu verschicken.

Konzertgänger müssen einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen und den Auftritt im Sitzen verfolgen. 30 Zuschauer können in der Bühne Blechwerk dabei sein. „Leider geht es noch nicht anders“, sagt Jens Schnibben. „Weird scenes inside the goldmine“ spielen Psychedelic Rock, beschreiben sich selbst so: „Die Mischung aus harten Riffs und sattem Bass, mitreißenden Rhythmen und melodischen Solis in Einklang mit heißen Tasten und schönem Gesang geht gut ins Ohr und versetzt auch den Letzten im Publikum in Ekstase.“ „Normalerweise wäre das natürlich kein Sitzkonzert“, meint Schnibben, „aber Tanzveranstaltungen sind weiterhin verboten.“ Er verweist noch darauf, dass in dem Konzertraum kürzlich eine neue, leistungsstarke Lüftungsanlage eingebaut wurde.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das weitere Programm: Bend, Susi Koch und JPSon

Am 10. Juni werden die Rockband „Bend“ aus Bad Doberan und die Rostocker Sängerin Susi Koch auf der Bühne Blechwerk auftreten. Am 17. Juni gehört der Abend „JPSon“ aus Südafrika. „Außerdem planen wir ein Open Air Konzert im August im Hafen. Wir haben mit dem Kulturamt schon gesprochen und die Steinerne Fischbrücke reserviert“, erzählt Jens Schnibben. Für alle Nicht-Stralsunder: Die Steinerne Fischbrücke ist ein Arm der Hafeninsel in der Nähe des Ozeaneums. „Es ist natürlich noch nicht amtlich, aber wir waren in den letzten Monaten auch nicht untätig. Wäre cool, wenn das klappt.“

Jens Schnibben freut sich, dass es nun wieder losgeht: Er gibt wieder Trommelkurse und organisiert Konzerte. Allerdings nur drei Wochen lang. Dann ist Urlaub angesagt. Quelle: Kai Lachmann

Was auf jeden Fall klappt, sind die Kurse in der Trommelschule. Und zwar schon in dieser Woche. „Zum Auftakt habe ich meinen afrikanischen Trommelkurs, dann kommen der Fitness-Trommelkurs und meine Kinderkurse gehen auch wieder los“, sagt der Lehrer. Den Teilnehmern konnte er kurzfristig über Whatsapp-Gruppen Bescheid geben.

Gearbeitet, aber kein Geld verdient

Konzerte können wieder geplant werden, Trommelkurse gehen weiter – also alles bestens? Nicht ganz. Denn die nächste Unterbrechung steht schon vor der Tür: „In drei Wochen beginnen die Sommerferien und dann ist alles wieder zu“, blickt Schnibben voraus. Er habe schon Sprüche gedrückt bekommen: „,Wie, du darfst jetzt wieder aufmachen und dann gehst du in den Urlaub? Du hast doch sieben Monate nichts gemacht.’ Da sage ich: ,Na vielen Dank auch. Ich habe die ganzen sieben Monate, als geschlossen war, trotzdem gearbeitet. Nur mit dem Unterschied, dass ich damit kein Geld verdient habe. Ich hab geackert ohne Ende und dringend Urlaub nötig.’“ Die emotionale Belastung, die die Lockdown-Monate mit sich brachten, sei „unfassbar“ gewesen.

Von Kai Lachmann