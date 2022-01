Stralsund

Was Anwohner, Fridays for Future-Aktivisten und Stralsunds Grüne lange Zeit versucht haben zu verhindern, wird nun Realität. Am frühen Nachmittag fielen am Mittwoch die ersten Bäume des Andershofer Wäldchen.

Befürchtet wurden weitere Protestaktionen, die die Arbeiten begleiten. Die blieben am Mittwoch jedoch aus. Dafür haben die Grünen bereits am Tag zuvor ihre Spuren im Wald hinterlassen. Es fanden sich am Morgen zahlreiche Papierherzen mit dem Spruch „Ein Herz für jeden Baum“ oder Schilder mit „Wo Geld fließt, kann kein Wald wachsen“ und „Ruhe in Beton“ an die Bäume gebunden.

Keine Protestaktion der Grünen zum Start der Fällungen

Auch wenn von einem Protest am Mittwoch nichts zu sehen war, war die Polizei jedoch vorbereitet. Kurz nach 8 Uhr waren bereits zehn Beamte mit vier Einsatzwagen vor Ort, um das Gelände von allen Seiten absichern zu können. Einschreiten mussten sie jedoch an diesem Tag nicht.

Am Tag vor der angekündigten Rodung hängten Stralsunds Grüne Herzchen in die Bäume des Andershofer Wäldchen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Fraktion der Grünen, die sich von Beginn an gegen die Abholzung ausgesprochen haben, meldeten sich trotzdem nochmal zu Wort. „Geld schlägt Klima-, Küsten- und Artenschutz, so muss man wohl die konzertierte Aktion von Oberbürgermeister Badrow, Landwirtschaftsminister Backhaus und Investor Musahl zusammenfassen. Offensichtlich ist: Wo wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, wird auch schon mal ein Wald geopfert und die Bestimmungen des Waldgesetzes mit Füßen getreten“, meinte dazu der Fraktionsvorsitzende Jürgen Suhr.

„Das Fällen des Andershofer Küstenschutzwaldes ist ein weiterer Schlag ins Kontor derjenigen, die sich ernsthaft für Arten- und Klimaschutz einsetzen. Und es wird in Stralsund so weitergehen. Eine Fläche nach der anderen wird versiegelt, bebaut und geht der Umwelt verloren. Das ist nicht nur bitter für Klima und Umwelt. Es trifft vor allem zukünftige Generationen und das ist unverantwortlich“, so Jürgen Suhr.

Genehmigung für Fällungen im zweiten Abschnitt folgen

„Die Arbeiten haben jetzt im ersten Teil der Fläche begonnen. Dafür liegt bereits seit mehreren Wochen die Genehmigung vor“, sagt Bauherr Fred Muhsal auf OZ-Anfrage. Der Investor aus Waren/Müritz, gebürtiger Stralsunder, hatte das 1,2 Hektar große Gelände 2016 gekauft und plant in diesem Bereich des Stralsunder Stadtteils Andershof einen 1000 Quadratmeter großen Supermarkt für das benachbarte Wohngebiet.

Dahinter entstehen zwei Wohnhäuser mit je 14 Wohnungen und eine Kita mit 24 Krippen- und 45 Kindergartenplätzen. Als Betreiber steht hier bereits der Verein Lebensräume aus Zarrendorf fest.

Für den zweiten Teil des Andershofer Wäldchens hat Fred Muhsal noch am Mittwochabend die Genehmigung des zuständigen Forstamtes bekommen, so dass sich die Arbeiten nahtlos an die jetzt gestartete Fällaktion anschließen können.

Die Entscheidung, welche Kette den künftigen Lebensmittelmarkt an dieser Stelle betreiben wird, stehe unmittelbar bevor, sagte Investor Muhsal der OZ. Erst Ende des Jahres hatte er an der Kupfermühle die Kita Küstenkinder fertig gestellt.

Von Wenke Büsssow-Krämer und Ines Sommer