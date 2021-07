Stralsund

Der Handel ist seit Jahrhunderten eng mit der Stralsunder Stadtgeschichte verknüpft. Im Mittelalter war Stralsund im mächtigen Bund der Hanse zu einer der wichtigsten Handelsstädte im Ostseeraum geworden. Das bis heute als Wahrzeichen der Hansestadt geltende Rathaus diente im Mittelalter auch als Kaufhaus.

Mindestens soviel historischen Charme und merkantilen Geist versprüht Stralsund bis heute. Bei Touristen aber auch vielen Einheimischen weniger bekannt ist, dass in der Stadt auch die Stammhäuser der späteren großen Kaufhausketten Wertheim und Tietz stehen.

„Ich war erstaunt, zu sehen, dass so große Kaufhäuser hier ihren Ursprung haben“, blickt Michael Klotz zurück. Als er vor vielen Jahren als Dozent an die Stralsunder Hochschule berufen wurde, habe eine Ausstellung über jüdische Kaufhäuser im Stadtarchiv einen Aha-Effekt in ihm ausgelöst. Und so hat er mit anderen Interessierten vor zehn Jahren den Förderverein „Historische Warenhäuser Wertheim und Tietz in Stralsund“ ins Leben gerufen, dem er derzeit vorsteht.

„Wir haben schon kleinere Ausstellungen organisiert und Publikationen herausgegeben“, berichtet Michael Klotz. Er habe schon länger versucht, dieses Thema auch in die Politik zu bringen. Idee war es, in Stralsund aufgrund seiner Geschichte und Tradition ein Deutsches Warenhausmuseum zu etablieren. In diesem Jahr bekam das Vorhaben dann eine „dramatische Dynamik“, wie Michael Klotz erklärt. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) habe sich im persönlichen Gespräch bereits positiv gegenüber der Idee geäußert. Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG sagt er: „In Stralsund steht die Wiege der deutschen Warenhauskultur, die vor allem von den jüdischen Familien Wertheim und Tietz geprägt war. Eine Ausstellung oder ein Museum, das diese Geschichte erzählt, würde wunderbar zur langen Historie unserer Handels- und Hansestadt passen.“

Wichtig war den Initiatoren nun auch die breite politische Unterstützung aus der Bürgerschaft. Mit Maximilian Schwarz von der CDU/FDP-Fraktion, den Michael Klotz schon aus dessen Studentenzeit an der Stralsunder Hochschule kennt, fanden er und der Verein einen begeisterten Befürworter des Projekts. „Trotz der enormen Bedeutung der Warenhäuser für den Einzelhandel, existiert ein Museum, das sich mit dem Thema beschäftigt, noch nicht“, sagt der CDU-Politiker. Das ist auch bundesweit der Fall, wie Michael Klotz informiert. Einzig als Teil des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz, das dort im ehemaligen Kaufhaus Schocken untergebracht ist, gebe es eine kleinere Ausstellung zur Geschichte des jüdischen Kaufhausgründers Salomon Schocken.

Das Stralsunder Rathaus diente im Mittelalter als Kaufhaus. Quelle: Stadtarchiv Stralsund

Der Antrag von Maximilian Schwarz in der Stralsunder Bürgerschaft war parteiübergreifend auf Begeisterung gestoßen. „So ein Museum würde uns als Weltkulturerbestadt gut zu Gesicht stehen“, sagt etwa die Vorsitzende der SPD-Fraktion Ute Bartel. Ihr sei es zudem wichtig, damit auch die Leistung dieser deutschen Kaufhauspioniere jüdischen Glaubens zu ehren. „Mich wundert es, dass es in Stralsund noch keine Wertheim- oder Leonhard-Tietz-Straßen gibt“, sagt die SPD-Politikerin.

Für Jens Oulwiger vom Stralsund Museum könnte ein solches Warenhausmuseum einen perfekten Dreiklang bilden. Zum einen für die Erinnerungskultur, immerhin feiere man 2021 gerade 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dann um den Kulturtourismus zu festigen und auszubauen und letztlich auch, um den historischen Handel und die Hansezeit thematisch zu integrieren.

Michael Klotz zeigt die Erinnerungstafel am Kaufhaus Tietz. Quelle: Stadtarchiv Stralsund

„Die Handelsgeschichte ist fest in der DNA von Stralsund verankert“, sagt auch die Direktorin des Stralsund-Museums, Maren Heun. Aktuell plane das Museum im Katharinenkloster eine neue Dauerausstellung, deren Schwerpunkt der Handel sein soll. Ob sie schon die Basis für ein mögliches Warenhausmuseum bilden könnte, vermag Maren Heun heute noch nicht zu sagen. Die Idee, neben der Hanse auch die ersten Kaufhauspioniere zu thematisieren, unterstütze sie aber. „So stärken wir die Erinnerungskultur und können so die Leistung und den Innovationsgeist jüdischer Stralsunder würdigen“, sagt die Museumsdirektorin.

Neu an den im 19. Jahrhundert in der Hansestadt gegründeten Kaufhäusern sei gegenüber den Krämerläden gewesen, dass es feste Preise gab, Anschreiben sei nicht möglich gewesen, Warenumtausch hingegen schon und zuletzt habe auch kein Kaufzwang bestanden. Der Unterschied zwischen Waren- und Kaufhaus ist laut Michael Klotz, dass erstere ein viel breiteres Angebot und auch Lebensmittel aufwiesen, letztere sich einem speziellen Angebot gewidmet hätten.

Jahrhundertealte Handels-DNA Schon Stralsunds Stadtgründung 1234 war wirtschaftlichen und strategischen Überlegungen geschuldet. Hier vierliefen auch Handelswege nach Rügen und Rostock. Erste Stadtsiegel aus dem 13. Jahrhundert zeigen ein Schiff – ein klarer Bezug auf den Seehandel. Das im 13. Jahrhundert entstandene Rathaus diente anfangs unter anderem als Tuch- und Kaufhaus. Seit einigen Jahren gibt es wieder Handelsgeschäfte im Gebäude. 1852 eröffneten die Brüder Abraham und Theodor Wertheim in der Wasserstraße ihr Manufactur-Modewarengeschäft. 1875 entstand das erste Wertheim-Kaufhaus von Abraham und Ida Wertheim in Form eines Eckladens an der Ecke Mönch- und Mühlenstraße. Die Familie expandierte wenig später nach Berlin. 1903 eröffnete das große Wertheim-Kaufhaus in der Ossenreyerstraße. Bis heute ist der imposante Lichthof zu sehen. 1937 wurde Wertheim enteignet, die Kette wurde zur Allgemeinen Warenhaus Gesellschaft AG (AWAG) arisiert. In dem Gebäude war zu DDR-Zeiten das HO-Warenhaus Konsument untergebracht, nach der Wende Horten, heut unter anderem das Kaufhaus Jeske. 1879 eröffnete Leonhard Tietz in der Ossenreyerstraße 31 ein kleines Ladenlokal, wechselte wenig später in die Nummer 21. Auch er expandierte deutschlandweit, unter anderem nach Bayern. 1902 eröffnete Tietz ein Kaufhaus in der Ossenreyerstraße 19. Die bis heute erhaltene Fassade entstand 1927. Ab 1933 firmierte das Unternehmen unter der Westdeutschen Kaufhof AG. Zu DDR-Zeiten beherbergte das Gebäude das HO-Kaufhaus „Magnet“. Aktuell stehen die unteren Verkaufsräume leer.

Mit der politischen Rückendeckung aus der Bürgerschaft wollen die Initiatoren ihr Projekt nun vorantreiben. „Wichtig ist es zunächst einmal, passende Fördermittel auszuloten“, sagt Maximilian Schwarz. Wenngleich die unteren Räume im ehemaligen Kaufhaus Leonhard Tietz gerade leer stehen, gibt es noch keinen konkreten Vorschlag für eine passende Immobilie. Michael Klotz hofft zudem auf die Mithilfe der Bevölkerung, die etwa mit Leihgaben die Ausstellung und das Museum inhaltlich unterstützen könnten.

Mehr zum Förderverein unter: www.historische-warenhaeuser-stralsund.de.

Von Christian Bark