Buntes Gewimmel und jede Menge Trubel – wer Heidrun Kempa sucht, findet sie genau dort – bei den Kindern. Die Leiterin des Horthauses Pfiffikus in Knieper West ist eine ganz große Verfechterin des Horts.

„Ich liebe die Arbeit mit den Schulkindern, es ist abwechslungsreich, jeden Tag passiert etwas Neues. Und in all den Jahren hat sich unserer Team immer dafür eingesetzt, dass so ein Hort eben nicht nur die Hausaufgabenhilfe für die Schule ist“, sagt die 63-Jährige und schiebt hinterher: „Wir haben uns zum Beispiel den Mittwoch als hausaufgabenfreien Tag immer gerettet, damit wir mit den Kindern auch mal was Besonderes machen können. Ja, der Hort ist mein Leben.“

„Pfiffikus“ ist eigentlich ein offenes Haus

Zum Abschied wird Heidrun Kempa vom König entführt. Quelle: Ines Sommer

Heidrun Kempa ist stolz auf das, was sie und ihre Kollegen aus dem „Pfiffikus“ gemacht haben. Was mal vor Jahren als Container begann, steht heute als buntes Horthaus hinter der Schule, mit vielen Spielgeräten vor der Tür. Im Inneren sieht man: Hier können die Mädchen und Jungen viele Möglichkeiten für Spiel, aber auch für die Arbeit zwischen Mathe-Buch und künstlerischen Aufgaben nutzen. „Und wir sind eigentlich ein offenes Haus, arbeiten eng mit den Eltern zusammen. Das ist im Moment natürlich etwas schwierig wegen Corona“, sagt die Erzieherin.

Geheimnisse am Abschiedstag

Gerade wurde sie dazu verdonnert, in ihrem Büro zu bleiben. Ein komisches Gefühl, denn sie weiß nicht, was vor der Tür abgeht. Logisch, dass die anderen Erzieher und die Kinder samt einigen Eltern etwas für diesen besonderen Tag vorbereitet haben – denn es ist der letzte Arbeitstag für Heidrun Kempa. Nach 42 Dienstjahren geht sie in den Ruhestand. Wirklich? Kann man sich gar nicht vorstellen, so wie diese Frau vor Ideen sprudelt. „Mein Mann Peter ist schon zu Hause, und wir wollen endlich die gemeinsame Zeit genießen“, so die Stralsunderin, die inzwischen in Negast wohnt.

Nun Zeit für Enkel und Garten

308 Kinder besuchen den Hort Pfiffikus. Quelle: Ines Sommer

„Ich habe zwei Enkel, 12 und 2 Jahre alt, für die möchte ich Zeit haben. Ja, und dann ist da noch Rudi, unser Hund, und auch im Garten kann ich meinen Mann ja nicht mit allem alleine lassen“, so die lebensfrohe Frau, die natürlich ganz ohne „Pfiffikus“ nicht sein will. „Ich denke, ich komme zum Vorlesen oder auch mal zum Plätzchenbacken vorbei. Ich will mich auf jeden Fall noch einbringen.“ Ja, es sei schon komisch, in Rente zu gehen, gesteht sie. „Aber ich habe ein gutes Gefühle, denn auf mein Team und auch auf meine Nachfolgerin Nicole Schwebke kann man sich verlassen.“

Angefangen hat Heidrun Kempa in den 80er-Jahren in der Scheele-Schule, es folgten Hort der Karsten-Sarnow-Schule und der Hort „Käpt’n Blaubär“, bevor dann vor elf Jahren das Haus in Knieper West entstand. Heute werden in der Einrichtung 309 Kinder betreut. Sie kommen hauptsächlich aus der Juri-Gagarin-, der Sarnow- und vereinzelt aus der Schill-Schule, aber auch aus dem Förderzentrum. 14 Erzieher kümmern sich um den Nachwuchs, der in zwei Häusern (Sarnow-Schule und Horthaus) untergebracht und zum Hortzentrum Pfiffikus zusammengewachsen ist.

Eingeschworenes Hort-Team

Beate Böhland arbeitet seit 22 Jahren mit Heidrun Kempa zusammen. „Sie hat immer ein Lachen im Herzen, das überträgt sich einfach auf alle. Sie strahlt, und man merkt: Sie lebt für den Hort“, sagt die Kollegin, der zum Abschied auch die Tränen über die Wange kullern. Ebenso wie bei Ilona Boguslawski, seit 20 Jahren an der Kempa’schen Seite. „Wir haben nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern wir haben auch mal über Privates gesprochen, wir wussten, wie es dem anderen geht.“

Rote Rosen und bunte Luftballons zum Abschied

Heidrun Kempa (l.) übergibt den Schlüssel für den Hort an ihre Nachfolgerin Nicole Schwebke. Quelle: Ines Sommer

Die beiden „Alteingesessenen“ haben wenig Zeit zum Plauschen, denn sie haben den Abschiedstag für Chefin Heidi genau durchgeplant, natürlich geheim. Sollte ja eine Überraschung werden. Und die ist gelungen. Zuerst musste die Hort-Leiterin mehrere Aufgaben erfüllen, zum Beispiel mit dem Fahrrad den Verkehrsgarten meistern. Gemeinsam trällerten Kinder und Erzieher ein selbst gedichtetes Lied – verbunden mit der Gratulation zum Ruhestand.

Schließlich stiegen viele bunte Luftballons in den Himmel. Und als wäre das noch nicht tränenverdächtig genug, überreichten die Kinder Heidrun Kempa 42 Rosen, für jedes Dienstjahr eine. Bevor gemeinsam mit Spiel und Leckereien gefeiert wurde – natürlich nach Corona-Konzept – gab es noch viele Abschiedsgechenke. Und die Übergabe des XXL-Hortschlüssels an die neue Chefin Nicole Schwebke durfte natürlich auch nicht fehlen.

