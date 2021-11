Stralsund

Das sieht man auch nicht alle Tage: Freitagnacht ist ein Esel frei durch Stralsund gelaufen. Bürger informierten die Polizei gegen Mitternacht, dass das Tier in der Frankenvorstadt auf einer Rasenfläche seelenruhig grast. Die Beamten konnten die Halter des Esels schnell ausmachen. Da sich der Vierbeiner entgegen des Klischees nicht störrisch gezeigt habe und „allen polizeilichen Anweisungen Folge leistete“, konnten das Tier wohlbehalten übergeben werden, heißt es von der Polizei. Der dankbare Besitzer, ein Schausteller, der momentan in Stralsund Station macht, will künftig besser darauf achten, dass der Esel nicht wieder allein auf Wanderschaft geht.

Von OZ