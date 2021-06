Stralsund

Eine Sprühdose hat vermutlich am heutigen Mittwoch in einem Durchgang neben dem Rathaus in Stralsund Feuer gefangen. Die Polizei wurde hinzugerufen, um zu ermitteln, ob es eine Selbstentzündung war oder ob die Spraydose mit Absicht zum Brennen gebracht wurde.

Ein Bürger hatte zuvor einen Knall und eine leichte Rauchschwade bemerkt, wie die Polizei mitteilt. Kurz darauf fing die Dose Feuer und konnte von einem Mitarbeiter des Rathauses selbstständig gelöscht werden. Es bestand zu keiner Zeit eine wirkliche Gefahr.

Die Polizei bittet jeden, der etwas über diesen Vorfall weiß oder etwas gesehen hat, sich beim Polizeirevier Stralsund unter 03831 / 28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ