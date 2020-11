Stralsund

Kulturschaffende müssen derzeit einen langen Atem haben, mit viel Optimismus gesegnet sein und jede Menge Kreativität besitzen. „Wir müssen nach vorn schauen“, sagt Jens Schnibben, Leiter der Trommelschule „Trommel mit!“ und Gründungsmitglied des Vereins MuKuBi (Musik und kulturelle Bildung) in Stralsund. „Und man muss etwas machen, sonst ist die Motivation bei allen im Keller“, sagt der Stralsunder, gibt aber zu, dass das manchmal ein Kraftakt sei.

MuKuBi – der Verein steht auf zwei Säulen, das sind sowohl die kulturelle Bildung im Sinne von Konzerten als auch Musikunterricht. Beides ist derzeit kaum umsetzbar. Doch vor der Pandemie machte es sich der Verein zur Aufgabe, zahlreiche Konzerte in der Bühne Blechwerk zu organisieren und so das kulturelle Leben in Stralsund zu bereichern und bunter zu machen. Denn zum einen kamen die musikalischen Gäste aus aller Welt und zum anderen waren ein Teil der Konzerte als Familienerlebnis geplant. Musik für Eltern und ihre Kinder.

Musik für Eltern und Kinder

Daraus wurde die Idee des Kindermusiktages geboren. „In diesem Jahr war der ebenfalls wieder geplant. Da wir ihn im Mai wegen der Corona-Pandemie absagen mussten, hatten wir ihn auf den 15. November verschoben“, sagt Jens Schnibben. Dass er auch an diesem Tag nicht gefeiert werden konnte, muss nicht näher erklärt werden. „Aber wir wollten ihn auch nicht so sang- und klanglos untergehen lassen.“

Eigentlich hätte am Kindermusiktag der Stralsunder Musiker und Kinderbuchautor Lars Engelbrecht ein Konzert geben sollen. „Wir haben uns dann zusammengesetzt und schließlich die Idee eines kleinen Films entwickelt“, schaut Jens Schnibben zurück. Realisiert werden konnte dieser Clip für Kinder auch durch die finanzielle Hilfe der Kulturförderung der Stadt.

Mit dem Gretzo trommeln

„Wir bringen den Kindermusiktag also einfach ins Netz“, schaut Jens Schnibben voraus. Am Sonntag können es sich Eltern und Kinder beim gemeinsamen Adventskaffee vor dem Bildschirm gemütlich machen und um 16 Uhr „Das Gretzo lernt trommeln“ schauen. „Wir werden ihn ab diesem Zeitpunkt auf unserem Youtube-Kanal zeigen.“

Lars Engelbrecht mit seiner Puppenfigur, dem Gretzo. Quelle: privat

Das Gretzo, eine Puppenfigur von Lars Engelbrecht, wird in dieser Episode gemeinsam mit Jens Schnibben das Trommeln lernen. „Das Ganze in Interaktion mit den Zuschauern“, erklärt Jens Schnibben und verrät mit einem Augenzwinkern, dass es in der Wohnung einige Gegenstände gibt, auf denen es sich prima trommeln lässt. „Wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele Menschen unseren Clip ansehen.“

In die Zukunft schauen

Doch das ist nicht das Einzige, mit dem sich der Verein in den vergangenen Wochen beschäftigt hat. Dank der Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ kann der Verein eine neue Lüftungsanlage in der Bühne Blechwerk installieren. Außerdem können mit der Unterstützung weitere Hygienemaßnahmen realisiert werden.

„All das sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Jens Schnibben. Natürlich freue man sich darüber, weil all diese Anschaffungen und Maßnahmen für die Zukunft wichtig seien und die Attraktivität der Konzerte noch mehr erhöhen. Andererseits „dürfen wir im Moment einfach keine Veranstaltungen machen“, erklärt er den Wermutstropfen.

Musik unter freiem Himmel

Doch auch an diesem Punkt schauen die Vereinsmitglieder nach vorn. „Wir planen derzeit das Programm für das kommende Jahr und sind optimistisch, dass ab März wieder was geht.“ Trotz allem gehe man nicht blauäugig ans Werk, sondern schaue gleichzeitig nach Alternativen. „Eine Möglichkeit wäre eine mobile Bühne für draußen, so dass man an einem Ort in Stralsund Konzerte unter freiem Himmel veranstalten kann.“

Info: Den Link zum Film am 29. November ab 16 Uhr gibt es unter www.buehne-blechwerk.de.

Von Miriam Weber