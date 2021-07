Stralsund: Festspiel-Konzert in ausverkaufter Nikolaikirche

Stralsund

Mit einem überschwänglichen Lob für die Nikolaikirche als Spielort begrüßte Ursula Haselböck, neue Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, am Samstagabend die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), in dem sie zur Landesmutter sagte: „Was haben Sie hier für prächtige Gotteshäuser, die wunderbar geeignet sind für klassische Konzerte, und etwas erinnern diese mich auch an meine österreichische Heimat“.

Die Besucher kamen am Sonnabend in Scharen, um das restlos ausverkaufte Konzert mit die Violinistin Julia Fischer, einem neuen preisgekrönten Star am Solistenhimmel auf diesem Instrument, zu erleben. Begleitet wurde Julia Fischer von Friedrich Thiele am Violoncello und Robert Neumann am Klavier.

Nachwuchs-Instrumentalisten begeisterten

Die drei hochtalentierten Nachwuchs-Instrumentalisten begeisterten mit Werken von Robert Schumann (Sonate Nr.1 für Violine und Klavier op. 105), Maurice Ravel (Sonate für Violine und Violoncello „A la mémoire de Clauzde Debussy“) und Dmitri Schostakowitsch (Klaviertrio Nr.2 e-Moll op. 67).

Kanzlerin Angela Merkel, die ihr Kommen zunächst im kleinen Kreis angekündigt hatte, war am Samstag in der Kirche nicht dabei.

Übrigens findet am kommenden Samstag ein ganz besonderes, spannendes Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund statt, und zwar um 17 Uhr in der Produktionshalle von Ostseestaal. Unter dem Slogan „Unerhörte Orte“ werden auf dem Firmengelände des international renommierten Stralsunder Unternehmens eine kolossale musikalische Bandbreite nach dem Motto „Von Vivaldi bis AC/DC“ geboten.

Festspiele an einem „Unerhörten Ort“

Wo sonst riesige Bleche aus Stahl, Edelstahl und Aluminium geformt werden, laden die Festspielpreisträger Martynas Levickis, Alexej Gerassimez und das Signum saxophone quartet sowie zahlreiche weitere Musikerinnen und Musiker in die heiligen Hallen des maritimen Metallzulieferers Ostseestaal Stralsund. Am „Unerhörten Ort“ des Festspielsommers spielen sich die Künstlerinnen und Künstler von der Klassik bis in die Moderne.

Als Höhepunkt erklingt die eigens für dieses Konzert komponierte »Stahl-Suite«, bei der sich Musik und Videoaufnahmen zu einem musikalischen Einblick in den Arbeitsalltag in einem Metallpresswerk vereinen. Christian Rödel

