Stralsund

In der Hansestadt Stralsund waren in der Nacht zu Montag offenbar Brandstifter unterwegs. So wurde der Polizei Stralsund gegen 0.30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten dort offenbar Papier und Pappe im Bereich des dritten Obergeschosses entzündet – direkt vor einer Wohnungseingangstür.

Der Mieter der Wohnung hatte das Papier dort abgelegt, weil er es später entsorgen wollte. Durch das Feuer wurde der Fußboden sowie die betreffende Wohnungseingangstür in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte der Mieter den Brand jedoch selbstständig löschen. Die Feuerwehr kam nur noch zur Nachkontrolle zum Einsatz kam.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 100 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Von kst