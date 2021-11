Stralsund

Martinshorn am Montagnachmittag: Feuerwehr und Rettungsdienst sind in Stralsund in den Stadtteil Grünhufe zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Der Grund: In der Friedrich-Wolf-Straße 58 am nordwestlichen Stadtrand brannten Schuhe im Hausflur. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Brandschützer konnte das Feuer rasch gelöscht, Schlimmeres verhindert und der Einsatz beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Ob es sich hierbei um Brandstiftung handelt, kann noch nicht beantwortet werden. Im Einsatz waren die Stralsunder Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen.

Von Kai Lachmann