Stralsund: Filmabend in der Begegnungsstätte

Stralsund

Zum gemeinsamen Kinoabend lädt auch am heutigen Mittwoch wieder der Förderverein „Gemeinsam in Knieper West“ um 19 Uhr in die Räume des ASB, Maxim-Gorki-Straße 26 a. Gezeigt wird dann der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“.

Darin wächst die neunjährige Anna 1933 sorglos und behütet mit ihrer Familie in wohlhabenden Verhältnissen in Berlin auf. Doch als Hitlers Wahlsieg bevorsteht, muss Annas Vater, ein jüdischer Journalist und erbitterter Nazigegner, aus Furcht vor Denunziationen und Repressalien Deutschland verlassen. Die Familie folgt ihm ins Exil, das über die Schweiz und Frankreich nach England führt. Nur die Hoffnung, dass alles wieder gut wird, lässt Anna den Verlust ihres Plüschkaninchens verschmerzen. In Caroline Links hochklassiger Verfilmung von Judith Kerrs gleichnamigem Roman geht es um Zuversicht, Hoffnung und Geborgenheit in schweren Zeiten.

Der Verein weist darauf hin, dass für die Kinoveranstaltungen ab sofort die 2-G-Regel Anwendung findet. Um vorherige Anmeldung per Mail (gemeinsam-in-knieper-west-verein@gmx.de) oder Telefon 03831 310200 wird gebeten.

Von wbk