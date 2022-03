Stralsund

Die Stralsunder Hausbau-Firma Bauteam zieht innerhalb der Stadt um und investiert am neuen Standort mehrere Millionen Euro. Das Unternehmen mit mehr als 30 Beschäftigen hat seinen Sitz derzeit an der Bauhofstraße. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wird die GmbH an der Richtenberger Chaussee zu finden sein auf dem Gelände, das aktuell vom Holzhandel Klöpfer genutzt wird. Das Bauteam übernimmt zwei Hallen, Klöpfer bleibt Mieter auf dem Grundstück.

Nach Aussage von Norman Kropp aus dem dreiköpfigen Geschäftsführer-Gespann des Bauteams werde ein neues Betriebsgebäude errichtet, das gleichzeitig als Musterhaus dienen soll. Alleine dafür werden rund zwei Millionen Euro veranschlagt. Es soll nicht wie ein Bürobau, sondern eher wie ein großzügiges Wohnhaus anmuten – mit Terrasse im ersten Stock und allerlei verschiedenen Elementen im Innenbereich. „Wir werden dann nicht 20-mal die gleiche Tür einbauen, sondern 20 verschiedene“, erläutert Kropp das Prinzip. Ebenso werde etwa bei Bodenbelägen und Fenstern verfahren.

Die Bauteam GmbH zieht an die Richtenberger Chaussee. Derzeit beräumen Bagger das Gelände. Der Betonboden wird geschreddert und neu verbaut. Quelle: Kai Lachmann

Bautrend: Fassade weiß, Dach anthrazit, keine Verzierungen

Das Betriebshaus wird mit weißer Fassade und anthrazitfarbenem Dach das widerspiegeln, was bei Kunden derzeit hoch im Kurs steht. Zahlreiche Neubauten der Firma seien weiß/anthrazit. Kropp nennt diese nüchterne Gestaltung, die auch von schnörkelloser Geradlinigkeit geprägt wird, „zeitlos“.

Die Bauteam GmbH bietet Kunden ein Komplettpaket: Beim ersten Termin im Büro werden die Bedürfnisse, Vorstellungen und Ausstattungswünsche besprochen. Planung, Bauantrag und die Ausführung erledigt die Firma. „Der Antrag dauert etwa drei Monate“, berichtet Kropp. „Der anschließende Bau dann etwa ein Jahr.“

Ein bezugsfertiger Neubau unter 250 000 Euro?

Die Firma übergibt dann das Gebäude am Ende so, dass der Bauherr nur noch einziehen muss. Wie viele Schlüssel werden pro Jahr übergeben? „50“, antwortet Kropp. Im Schnitt also ein neues Zuhause pro Woche. Kropp betont aber, dass dies nicht alles Einfamilienhäuser seien, sondern Wohneinheiten – also auch Apartments in Mehrfamilienhäusern.

Und die Kosten? Als Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Montag das Unternehmen besucht und sich über die aktuelle Lage informiert, geht es auch darum. Badrow: „Gibt es Häuser unter 200 000 Euro?“ Kropp: „Nein.“ Badrow: „Unter einer Viertelmillion?“ Kropp überlegt: „Wenn es wirklich bezugsfertig werden soll, auch nicht.“

Norman Kropp (r.) und Alexander Badrow stehen ohne Maske vor dem aktuellen Firmensitz an der Bauhofstraße. Quelle: Kai Lachmann

Je kleiner das Haus, desto niedriger der Preis – stimmt nicht

Kropp räumt in diesem Zusammenhang mit einer falschen Annahme auf: „Wenn das Haus schön klein ist, dann muss es ja günstig werden – das stimmt so nicht. Ob ich die Zimmer nun auf 80 oder auf 120 Quadratmeter baue, macht keinen Unterschied, da es doch bei derselben Anzahl von Fenstern, Türen und bei derselben Elektroausstattung bleibt.“ Auch die Größe der Heizung sei dieselbe.

Der Rohbau würde 50 Prozent kosten, die Ausstattung die anderen 50 Prozent. „Eine Verkleinerung und Vergrößerung betrifft nur die Gebäudehülle, nicht aber den Rest. Deswegen wird der Quadratmeterpreis höher, je kleiner das Haus ist“, verdeutlicht Kropp. „Alles, was unter 110 Quadratmetern ist, macht nicht viel Sinn, da man nicht das einspart, was man sich erhofft.“ Und um einen idealen Preis pro Quadratmeter zu bekommen, sei eine Größe so „um die 150 Quadratmeter“ empfehlenswert.

Trotz Pandemie und Lockdowns wurde durchgearbeitet

Für den Kunden gebe es Festpreise. Sollten sich während der Bauphase Materialien verteuern – im vergangenen Jahr erreichte beispielsweise der Holzpreis nie geahnte Höhen, müsse die Baufirma die Mehrkosten übernehmen. Kropp berichtet davon, dass die Unternehmen deshalb etwa beim Bau von Dachstühlen im vergangenen Jahr draufzahlen musste.

Bauen wird immer teurer Bundesweit haben sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen zwischen 2010 und 2020 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um rund 65 Prozent verteuert. Die ohnehin schon hohen Preise zogen im Jahr 2021 mit noch stärkerem Tempo an. Alleine von Oktober bis Dezember ging es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent nach oben. Einer der Hauptgründe: drastisch gestiegene Preise für Baumaterialien. So listet das Amt auf, dass sich etwa Konstruktionsvollholz (veredelte Bauschnitthölzer) 2021 um fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr verteuert hat. Auch Dachlatten, Bauholz, Betonstahl in Stäben und Betonstahlmatten kosteten über 50 Prozent mehr. Die Energiepreise zogen ebenfalls an. Bitumen, bekannt aus dem Straßenbau, wird auch fürs Abdichten von Dächern verwendet. Der Baustoff auf Erdölbasis verteuerte sich aufgrund des höheren Ölpreises um 36 Prozent. „Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch die Preise für Bauleistungen“, schreibt das Statistik-Amt. „Insgesamt verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 2021 um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Der Preis für Holz ist aktuell wieder auf dem absteigenden Ast. Doch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit einhergehenden Kapriolen im Energiesektor bleiben Preissteigerungen für Bauherren wahrscheinlich.

Dennoch stehe das Bauteam gut da, das Auftragsbuch sei gut gefüllt. Sanierungen würden aktuell nur bei Kunden gemacht, die auch schon ihr Haus von den Stralsundern errichten ließen. Durch die Coronazeit sei es ohne Einschränkungen gegangen – keine Kurzarbeit, keine nennenswerten Personalausfälle. Die Belegschaft ist relativ jung, das Durchschnittsalter liegt bei 40 Jahren. Kropp ist fünf Jahre drüber, allerdings auch schon seit 1999 dabei. Als er die Firma mit den anderen beiden Geschäftsführern gründete, war er gerade mal 22 Jahre alt.

Von Kai Lachmann