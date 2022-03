Stralsund

Die Stralsunder Spezialfirma NATB, Nimz Akustik-Trockenbau, hat seit der Gründung im Jahr 2004 eine erstaunliche Entwicklung genommen. Mittlerweile werden am Firmensitz am Langendorfer Berg 40 Mitarbeiter und sechs Azubis beschäftigt. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) machte sich in dieser Woche vor Ort selbst ein Bild davon, welche bautechnischen Möglichkeiten eine gute Akustik bereichern und wie das mit Trockenbau zusammenpasst.

Beim Gang über das Firmengelände am Langendorfer Berg hat man zunächst nicht unbedingt den Eindruck, bei einer Baufirma zu sein, sondern – mit Blick in die Hallen – eher in einem Baumarkt. Akkurat liegen in den Regalen die verschiedensten Baustoffe, Materialien und Maschinen, die auf den Baustellen in Vorpommern benötigt werden. Firmenchef Mario Nimz erklärt die Philosophie dahinter: „Unsere Mitarbeiter sind unser kostbarstes Gut. Das heißt, wir tun alles, damit sie auf den Baustellen keinen Zeitverlust haben durch Dinge, die vorher erledigt werden können. Dazu gehört, dass man nicht erst zum Baumarkt fahren muss, um Material einzukaufen, sondern, dass es schon da ist.“

NATB hat bereits viele Spuren in Vorpommern hinterlassen

Das Unternehmen hat inzwischen eine ganze Menge akustische und trockenbauliche Spuren in ganz Vorpommern hinterlassen. Dazu gehören in Stralsund der Innenausbau des ehemaligen Lazaretts am Neuen Markt, die Kronlastadie, „eines der anspruchsvollsten Objekte“, so Nimz. Hinzu kamen auch große Objekte, wie das Hanseklinikum und das Krankenhaus West, die Hochschule Stralsund, und außerhalb der Stadtgrenze das Kreiskrankenhaus in Demmin, die Altstadtschule in Bergen auf Rügen, das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems oder auch der Marstall in Putbus.

Aktuell steht eine Großbaustelle in Greifswald auf dem Zettel, die frühere Innere Medizin der Universität Greifswald. Das sind in Anbetracht der Raumgrößen enorme Akustik- und Trockenbauausmaße. „Dass hier 236 Akustik-Segel montiert werden, ist schon eine gewaltige Dimension“, schwärmt Nimz von der Baustelle.

Akustik-Segel oder -wände sind immer dann nötig, wenn der Schall insbesondere durch das Sprechen gedämpft werden soll, damit die Geräuschkulisse minimiert wird. Deshalb ist NATB „Stammgast“ in Kitas und Schulen und weiteren öffentlichen Bauten mit viel Publikum. Zeitweilig gab es auch weit entfernte Baustellen. „Aber das haben wir wieder bleiben lassen“, sagt Nimz.

Firmenzentrale ist gleichzeitig ein Showroom

In der Firmenzentrale am Langendorfer Berg hat die Decke jedes Raumes einen anderen Aufbau. Hier erläutert Mario Nimz (r.) Oberbürgermeister Alexander Badrow die verschiedenen Möglichkeiten, wie Akustik-Segel gestaltet sein können, 2.v.r. Thorsten Noack, Leiter Rohbau bei NATB Quelle: Hansestadt Stralsund

Ein weiterer Baustein der NATB-Firmenphilosophie ist die Pflege der Kundenbeziehungen. Wichtig ist Mario Nimz, dass es „immer ein gutes Miteinander gibt“. Heißt, gerade jetzt, wo die Preise für Baustoffe „durch die Decke gehen“, so der Geschäftsführer, „müssen wir schauen, dass wir Lösungen zum Nutzen für beide finden“.

Mit Fotos bedruckte Akustikwand im Firmensitz am Langendorfer Berg mit Beispielen großer Projekte der vergangenen Jahre Quelle: Hansestadt Stralsund

„Gerade in den nächsten Jahren wird die Arbeit für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe in Stralsund nicht weniger, sondern mehr. Denn wir haben viel vor“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow mit Blick auf die künftige Entwicklung der Hansestadt. „Ich nenne hier den Stadtteil Andershof, in dem perspektivisch zusätzliche 2500 Einwohner in fünf neuen Wohngebieten in Ein- und Mehrfamilienhäusern leben werden. Auch im Westen der Stadt wachsen weitere Wohngebiete, z. B. in Freienlande. Dazu kommt die Entwicklung unserer Volkswerft und die Entstehung eines völlig neuen Stadtteils entlang der Kaikante zwischen Ozeaneum und Rügenbrücke. Viel Arbeit für uns alle, auf die ich mich schon freue.“

Von Kay Steinke